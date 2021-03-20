20 марта суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 74.14
eur 88.43
Тема дняВ чём подозревают задержанного замминистра?

Все новости

Все новости

Девушка вылетела из окна: несколько человек пострадали в лобовом ДТП на проезде Энергетиков

На месте работает реанимация

1 551
10Обсудить

Поделиться

На мете работают сотрудники ГИБДД

На мете работают сотрудники ГИБДД

Поделиться

В Новосибирске несколько человек пострадали в лобовом ДТП

Вечером в субботу, 20 марта, в Новосибирске на проезде Энергетиков столкнулось два автомобиля — в аварии пострадали люди.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в числе участников ДТП есть каршеринговый автомобиль. Перекрыто несколько полос движения, на месте работает реанимобиль.

Информация об аварии поступила на пульт дежурного «112» в 21:16.

— Одного человека зажало во внедорожнике. Из каршеринговой машины через стекло вылетела девушка и упала на асфальт. Также пострадал ребенок, — говорится в сообщении.

В ГИБДД Новосибирска информацию о данном ДТП подтвердили, сообщив, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате два человека доставлены в больницу, в том числе 18-летняя девушка, которая получила серьезные травмы.

В минувший четверг на Бугринском мосту собралась огромная пробка из-за перевернувшегося грузовика, который перекрыл три полосы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПлобовое столкновение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...