Девушка вылетела из окна: несколько человек пострадали в лобовом ДТП на проезде Энергетиков

В Новосибирске несколько человек пострадали в лобовом ДТП
Вечером в субботу, 20 марта, в Новосибирске на проезде Энергетиков столкнулось два автомобиля — в аварии пострадали люди.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в числе участников ДТП есть каршеринговый автомобиль. Перекрыто несколько полос движения, на месте работает реанимобиль.
Информация об аварии поступила на пульт дежурного «112» в 21:16.
— Одного человека зажало во внедорожнике. Из каршеринговой машины через стекло вылетела девушка и упала на асфальт. Также пострадал ребенок, — говорится в сообщении.
В ГИБДД Новосибирска информацию о данном ДТП подтвердили, сообщив, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате два человека доставлены в больницу, в том числе 18-летняя девушка, которая получила серьезные травмы.
В минувший четверг на Бугринском мосту собралась огромная пробка из-за перевернувшегося грузовика, который перекрыл три полосы.