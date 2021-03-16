«Был удар, самолет сильно качнуло»: самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности двигателя

Сегодня ночью, 16 марта , самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 5227 , вылетел из аэропорта Толмачёво в Иркутск. После взлета воздушное судно вернулось обратно из-за технической неисправности.



— Самолет следовал по рейсу Новосибирск — Иркутск. Он вылетел из Новосибирска, обнаружил неисправности и вернулся обратно. Потом воздушное судно было заменено. Самолет прибыл с опозданием на 2 часа 40 минут в Иркутск, — сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Одна из пассажиров этого рейса рассказала, что происходило на борту в этот момент.