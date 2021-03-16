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«Был удар, самолет сильно качнуло»: самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности двигателя

Пассажиры рассказали, что происходило в эти минуты на борту

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По словам очевидцев, самолет летел полный, не было ни одного свободного места&nbsp;

По словам очевидцев, самолет летел полный, не было ни одного свободного места 

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Самолет S7 вернулся обратно в Новосибирск из-за неисправности

Сегодня ночью, 16 марта, самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 5227, вылетел из аэропорта Толмачёво в Иркутск. После взлета воздушное судно вернулось обратно из-за технической неисправности.

— Самолет следовал по рейсу Новосибирск — Иркутск. Он вылетел из Новосибирска, обнаружил неисправности и вернулся обратно. Потом воздушное судно было заменено. Самолет прибыл с опозданием на 2 часа 40 минут в Иркутск, — сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Одна из пассажиров этого рейса рассказала, что происходило на борту в этот момент.

— Примерно на 11-й минуте полета было ощущение, что в левый двигатель как будто что-то попало, перемолотило, был такой удар, самолет очень сильно качнуло. Впечатление было, как будто лопасти что-то перемалывают, такие звуки были. Потом самолет начало качать из стороны в сторону, не как в воздушной яме, были резкие движения. Минуты через 3 командир экипажа сказал, что у нас неисправность в двигателе и мы возвращаемся в Новосибирск, — вспоминает Лариса Кузнецова.

По ее словам, командир самолета говорил спокойным голосом, что позволило предотвратить панику.

— Хотя самолет был битком, ни одного свободного места, какой-то небывалый аншлаг. Но никто не паниковал, — рассказала Лариса Кузнецова.

Женщина вспоминает, после посадки пассажиры аплодировали экипажу воздушного судна.

— Мы медленно снижались. Где-то минут через 15 приземлились. Внизу нас ждали скорые и пожарные. Меня до сих пор трясет, как будто жизнь пролетела перед глазами, — сообщила она.

В 04:30 все пассажиры резервным бортом вылетели по маршруту и уже в 08:04 по новосибирскому времени приземлились в Иркутске.

Утром в субботу, 13 марта, в пассажирском самолете, следовавшем из Москвы в Новосибирск, отказал второй двигатель. Известно, что воздушное судно Airbus принадлежит авиакомпании S7 Airlines. О происшествии сообщили сразу несколько новосибирцев.

Днем в пятницу, 22 января, в Нижневартовске из-за неисправности приземлился самолет S7, который следовал из Нового Уренгоя в Новосибирск.

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