«Был удар, самолет сильно качнуло»: самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за неисправности двигателя

Самолет S7 вернулся обратно в Новосибирск из-за неисправности
Сегодня ночью,
— Самолет следовал по рейсу Новосибирск — Иркутск. Он вылетел из Новосибирска, обнаружил неисправности и вернулся обратно. Потом воздушное судно было заменено. Самолет прибыл с опозданием на
Одна из пассажиров этого рейса рассказала, что происходило на борту в этот момент.
— Примерно на
По ее словам, командир самолета говорил спокойным голосом, что позволило предотвратить панику.
— Хотя самолет был битком, ни одного свободного места, какой-то небывалый аншлаг. Но никто не паниковал, — рассказала Лариса Кузнецова.
Женщина вспоминает, после посадки пассажиры аплодировали экипажу воздушного судна.
— Мы медленно снижались. Где-то
В 04:30 все пассажиры резервным бортом вылетели по маршруту и уже в 08:04 по новосибирскому времени приземлились в Иркутске.
Утром в субботу,
Днем в пятницу,