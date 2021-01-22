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Самолет авиакомпании S7 на пути в Новосибирск приземлился в Нижневартовске из-за неисправности

У судна отказали датчики системы шасси

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На борту находились 51 пассажир и 4 члена экипажа

На борту находились 51 пассажир и 4 члена экипажа

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Днем в пятницу, 22 января, в Нижневартовске из-за неисправности приземлился самолет S7, который следовал из Нового Уренгоя в Новосибирск.

— В 16 часов 15 минут в аэропорту города Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс SBI5336 сообщением Новый Уренгой — Новосибирск. Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 51 взрослый пассажир и 4 члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

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— Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением представителем авиакомпании необходимых услуг пассажирам. Ситуация находится на контроле надзирающего транспортного прокурора, — добавили в ведомстве.

Накануне в аэропорту Волгограда на семь часов был задержан вылет лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Причиной стала выявленная техническая неисправность.

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S7экстренная посадка
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