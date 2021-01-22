Самолет авиакомпании S7 на пути в Новосибирск приземлился в Нижневартовске из-за неисправности

Днем в пятницу, 22 января, в Нижневартовске из-за неисправности приземлился самолет S7, который следовал из Нового Уренгоя в Новосибирск.
— В 16 часов 15 минут в аэропорту города Нижневартовска произвело вынужденную посадку воздушное судно Embraer-170 авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс SBI5336 сообщением Новый Уренгой — Новосибирск. Причина вынужденной посадки — отказ датчиков системы шасси, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 51 взрослый пассажир и 4 члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
— Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением представителем авиакомпании необходимых услуг пассажирам. Ситуация находится на контроле надзирающего транспортного прокурора, — добавили в ведомстве.
Накануне в аэропорту Волгограда на семь часов был задержан вылет лайнера Embraer-170 авиакомпании S7 Airlines. Причиной стала выявленная техническая неисправность.