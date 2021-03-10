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В распредцентре новосибирского «Магнита» рухнула крыша — здание стоимостью 2 млрд рублей построили полгода назад

Кровля могла просесть под тяжестью снега

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В компании сообщили, что будут проводить экспертизу, чтобы выяснить причину обрушения крыши

В компании сообщили, что будут проводить экспертизу, чтобы выяснить причину обрушения крыши

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В распределительном центре новосибирского «Магнита» рухнула крыша

Кровля нового логистического центра розничной сети «Магнит» в поселке Садовый под Новосибирском частично обрушилась днем в эту среду, 10 марта. Очевидцы сняли происшествие на видео.

— На место выезжала оперативная группа МЧС по Новосибирской области. Администрация частного склада подтвердила частичное проседание кровли строения на своей территории, уточнив, что пострадавших и угрозы населению нет. С их слов помощь спасателей не требуется. Вместе с тем Главным управлением МЧС России по Новосибирской области о данном инциденте были проинформированы органы прокуратуры и другие взаимодействующие структуры, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артём Щербаков.

Как сообщил НГС руководитель по связям с общественностью «Магнита» Антон Карпов, здание, о котором идет речь — это пристройка к распределительному центру.

— Сегодня в пристройке к распределительному центру было обнаружено провисание кровли. Весь персонал РЦ был оперативно эвакуирован, никто не пострадал. После обследования кровли пристройки совместно с представителями собственника («Магнит» арендует РЦ), ответственными за ее эксплуатацию, и экспертами проектной организации, принято решение возобновить работу в основном здании склада. Приемка и отгрузка товаров восстановлены, магазины снабжаются продуктами в нормальном режиме. Сейчас «Магнит» проводит техническую экспертизу поврежденных конструкций пристройки, чтобы спланировать ремонтные работы и полностью возобновить ее функционал. Доступ работников в склада на территорию пристройки запрещен.

По словам Антона Карпова, инцидент не повлиял на поставки продукции в магазины, которых больше 450 — центр обеспечивает товаром магазины в Новосибирской области и Алтайском крае.

Также представитель «Магнита» уточнил, что склад находится в долгосрочной аренде:

— Склад построен по схеме built-to-rent, когда склад строится под потребности конкретного заказчика, который обязуется взять склад в долгосрочную аренду. Это нормальная современная практика, по которой сейчас строится большое число складских мощностей.

Распределительный центр «Магнита» в Садовом открыли в октябре 2020 года. Репортаж об этом смотрите здесь. До этого компания арендовала несколько складов.

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«Магнит»рухнула крыша
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