В распредцентре новосибирского «Магнита» рухнула крыша — здание стоимостью 2 млрд рублей построили полгода назад

Как сообщил НГС руководитель по связям с общественностью «Магнита» Антон Карпов, здание, о котором идет речь — это пристройка к распределительному центру.

— Сегодня в пристройке к распределительному центру было обнаружено провисание кровли. Весь персонал РЦ был оперативно эвакуирован, никто не пострадал. После обследования кровли пристройки совместно с представителями собственника («Магнит» арендует РЦ), ответственными за ее эксплуатацию, и экспертами проектной организации, принято решение возобновить работу в основном здании склада. Приемка и отгрузка товаров восстановлены, магазины снабжаются продуктами в нормальном режиме. Сейчас «Магнит» проводит техническую экспертизу поврежденных конструкций пристройки, чтобы спланировать ремонтные работы и полностью возобновить ее функционал. Доступ работников в склада на территорию пристройки запрещен.

По словам Антона Карпова, инцидент не повлиял на поставки продукции в магазины, которых больше 450 — центр обеспечивает товаром магазины в Новосибирской области и Алтайском крае.