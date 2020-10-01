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Сеть магазинов «Магнит» открыла под Новосибирском распределительный центр за 2 миллиарда

Он будет обслуживать более 400 торговых точек в Новосибирской области и Алтайском крае

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«Магнит» открыл большой распределительный центр в Новосибирске

«Магнит» открыл большой распределительный центр в Новосибирске

«Магнит» открыл в Новосибирске распредцентр

Сегодня, 1 октября, в посёлке Садовый в Новосибирской области открылся распределительный центр розничной сети «Магнит». Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства, общая площадь нового центра — более 40 000 квадратных метров. Он будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети «Магнит» Новосибирской области и Алтайского края. Для этого компания создала 700 рабочих мест.

— Компания «Магнит», активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, даёт толчок к развитию наших производителей — в первую очередь сельхозпроизводителей, переработчиков. Только за два года доля местных товаров на полках магазинов «Магнит» выросла с 14 до 32 процентов, а хлеба и хлебобулочных изделий — почти 100 процентов, молока и мяса птицы — до 50 процентов. На полках магазинов «Магнит» всегда можно найти товары знакомых и любимых новосибирцами производителей. Уверен, наше долгосрочное партнёрство продолжится и в дальнейшем, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на церемонии открытия.

Доля местных поставщиков в общем ассортименте «Магнита» составляет около 32%

Доля местных поставщиков в общем ассортименте «Магнита» составляет около 32%

Объем локальных поставок «Магнита» в 2019 году составил более 9 миллиардов рублей с учетом объёмов местной продукции, реализуемой за пределами региона. Доля местных поставщиков, а сегодня их уже более 100, в общем ассортименте составляет около 32% (хлеб и хлебобулочные изделия — 98%, птица — 50%, молоко — 47%, мясная гастрономия — 38%, замороженная продукция — 28%). За последние два года доля местных производителей на полках Новосибирской области выросла более чем в два раза.

Новый распределительный центр будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети «Магнит» Новосибирской области и Алтайского края

Новый распределительный центр будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети «Магнит» Новосибирской области и Алтайского края

Весной в Новосибирск зашла сеть «Красное и Белое», третий по размеру ритейлер в России. Сейчас у сети уже 11 магазинов в нашем городе. Что именно там продают, мы рассказали в этом материале.

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