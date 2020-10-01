Сеть магазинов «Магнит» открыла под Новосибирском распределительный центр за 2 миллиарда

Сегодня, 1 октября, в посёлке Садовый в Новосибирской области открылся распределительный центр розничной сети «Магнит». Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей.



Как сообщили в пресс-службе правительства, общая площадь нового центра — более 40 000 квадратных метров. Он будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети «Магнит» Новосибирской области и Алтайского края. Для этого компания создала 700 рабочих мест.

— Компания «Магнит», активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, даёт толчок к развитию наших производителей — в первую очередь сельхозпроизводителей, переработчиков. Только за два года доля местных товаров на полках магазинов «Магнит» выросла с 14 до 32 процентов, а хлеба и хлебобулочных изделий — почти 100 процентов, молока и мяса птицы — до 50 процентов. На полках магазинов «Магнит» всегда можно найти товары знакомых и любимых новосибирцами производителей. Уверен, наше долгосрочное партнёрство продолжится и в дальнейшем, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на церемонии открытия.