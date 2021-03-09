За 8 минут до аварии звонил напарнику: появилась вторая версия о причинах смертельного ДТП под Новосибирском

Как рассказала корреспонденту НГС супруга погибшего Юрия Долгова Татьяна, в день гибели он перевозил груз из Омска, где живет его семья, в Красноярск.



— Мой муж уже очень давно работает и в этой компании, и за рулем у него 20 лет стажа. Безаварийного. Почему для всех был такой шок и до сих пор никто не может в это поверить? Потому что он очень внимательный водитель. Там многие пытались писать в соцсетях, что скорость была превышена, но это не так. Он прекрасно знал, какие метеоусловия в этот день, какая видимость, — отметила вдова.



По ее словам, за 8 минут до столкновения с фурой Юрий созванивался со своим напарником, который двигался за ним. В разговоре он пожаловался на нулевую видимость и отметил, что хорошо выспался и не гонит по трассе.



— Следователь настаивает, что фура стояла, и были выставлены аварийные знаки, и он в эту фуру врезался. Но я знаю своего мужа на 1000%, он бы обязательно притормозил. Каждый божий день он по этой дороге ездит, каждую выбоину там знает. Вчера я разговаривала со свидетелем, он ехал третьим после моего мужа, но видеорегистратора у него не было. Он говорит о том, что фура эта не стояла, аварийных знаков не было. Фура начала тормозить, ее сложило, она влетела в отбойник, поэтому, когда она сложилась, ее голова оказалась на второй полосе, по которой ехал мой муж. И муж врезался в эту голову. То есть шансов уйти налево-направо у него просто не было. Участок дороги был просто лед, — объяснила Татьяна.

