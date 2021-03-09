За 8 минут до аварии звонил напарнику: появилась вторая версия о причинах смертельного ДТП под Новосибирском

Жена погибшего сибирского дальнобойщика ищет свидетелей аварии с двумя грузовиками
Семья дальнобойщика, который 6 марта погиб в ДТП на новосибирской трассе, ищет очевидцев инцидента. Авария случилась в районе поселка Чик: грузовик Isuzu столкнулся с фурой — на момент смерти водителю Isuzu было
По официальной версии, фура Scania врезалась в разделитель и уже стояла, когда в нее въехал Isuzu. Родственники погибшего уверены, что она еще двигалась. Сейчас они рассчитывают найти видео с регистраторов, чтобы подтвердить свои догадки и опровергнуть то, что погибший превысил скорость.
Как рассказала корреспонденту НГС супруга погибшего Юрия Долгова Татьяна, в день гибели он перевозил груз из Омска, где живет его семья, в Красноярск.
— Мой муж уже очень давно работает и в этой компании, и за рулем у него
По ее словам, за 8 минут до столкновения с фурой Юрий созванивался со своим напарником, который двигался за ним. В разговоре он пожаловался на нулевую видимость и отметил, что хорошо выспался и не гонит по трассе.
— Следователь настаивает, что фура стояла, и были выставлены аварийные знаки, и он в эту фуру врезался. Но я знаю своего мужа на 1000%, он бы обязательно притормозил. Каждый божий день он по этой дороге ездит, каждую выбоину там знает. Вчера я разговаривала со свидетелем, он ехал третьим после моего мужа, но видеорегистратора у него не было. Он говорит о том, что фура эта не стояла, аварийных знаков не было. Фура начала тормозить, ее сложило, она влетела в отбойник, поэтому, когда она сложилась, ее голова оказалась на второй полосе, по которой ехал мой муж. И муж врезался в эту голову. То есть шансов уйти налево-направо у него просто не было. Участок дороги был просто лед, — объяснила Татьяна.
Сейчас, по словам Татьяны, водитель фуры, в которую врезался грузовик Юрия, настаивает, что аварийные знаки на дороге были установлены. В связи с этим женщина ведет поиск очевидцев с камерами видеорегистраторов, которые могли бы запечатлеть момент до или во время аварии.
— Это добрейшей души человек был, душа компании, который понимал и знал, что его дома ждут дети, жена. Он такой семьянин был, что таких больше нет. У него остались сиротами двое детей, младшей — три года. Невосполнимая утрата для всей нашей семьи, — поделилась Татьяна.
6 марта на территории Новосибирской области установилась непогода. Из-за метели до утра воскресенья,