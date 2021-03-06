На федеральной трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика — один человек погиб

В ДТП на новосибирской трассе погиб водитель грузовика
Сегодня, 6 марта, около 08:30 в Коченевском районе Новосибирской области водитель грузовика погиб в ДТП. Он ехал со стороны Омска.
— Грузовой автомобиль Isuzu следовал в сторону Новосибирска. На 1414-м километре трассы Р-254 совершил наезд на автомобиль Scania, который стоял на левой полосе (ранее наехал на разделительное ограждение). Погиб водитель Isuzu, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Личность погибшего устанавливается.
2 марта на Чуйском тракте «Хонда» пошла на обгон и столкнулась с двумя автомобилями. В результате погиб один человек, трое пострадали.