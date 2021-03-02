«Хонда» пошла на обгон на Чуйском тракте: один человек погиб, трое в больнице

Попытка обгона на новосибирской трассе привела к смертельному ДТП
В Новосибирской области на Чуйском тракте столкнулись три машины — один человек погиб и трое пострадали. Травмы в том числе получил и 2-летний ребенок.
ДТП произошло сегодня около 09:00 на 135-м километре Р-256 Чуйского тракта в Черепановском районе.
— 27-летний водитель на автомобиле «Хонда-Цивик» двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В пути следования при совершении обгона столкнулся со встречным автомобилем «Тойота-Камри», а затем с автомобилем «Ниссан», — рассказали подробности ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
49-летний водитель «Камри» погиб на месте. Пострадали еще три человека — водитель и двое пассажиров «Хонды», в том числе 2-летний ребенок.