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«Хонда» пошла на обгон на Чуйском тракте: один человек погиб, трое в больнице

Среди пострадавших оказался и двухлетний ребенок

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49-летний водитель «Камри» погиб на месте

49-летний водитель «Камри» погиб на месте

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Попытка обгона на новосибирской трассе привела к смертельному ДТП

В Новосибирской области на Чуйском тракте столкнулись три машины — один человек погиб и трое пострадали. Травмы в том числе получил и 2-летний ребенок.

ДТП произошло сегодня около 09:00 на 135-м километре Р-256 Чуйского тракта в Черепановском районе.

2-летнего малыша с родителями доставили в больницу

2-летнего малыша с родителями доставили в больницу

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— 27-летний водитель на автомобиле «Хонда-Цивик» двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В пути следования при совершении обгона столкнулся со встречным автомобилем «Тойота-Камри», а затем с автомобилем «Ниссан», — рассказали подробности ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

49-летний водитель «Камри» погиб на месте. Пострадали еще три человека — водитель и двое пассажиров «Хонды», в том числе 2-летний ребенок.

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ДТПДТП на трассе
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