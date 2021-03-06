6 марта суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 74.43
eur 88.93

Все новости

Все новости

Из-за непогоды на двух новосибирских трассах запретили движение автобусов

Движению мешают плохая видимость и боковой ветер

1 376
11Обсудить

Поделиться

Об ограничениях движения частного транспорта объявлено не было, однако водителям стоит быть внимательнее и осторожнее

Об ограничениях движения частного транспорта объявлено не было, однако водителям стоит быть внимательнее и осторожнее

Поделиться

До утра воскресенья, 7 марта, из-за ухудшения погоды ограничено движение автобусов по двум новосибирским региональным трассам.

— Автобусное движение на всем протяжении автомобильной дороги К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в границах Новосибирской области) и автомобильной дороги У-17р Новосибирск — Павлодар (в границах РФ) в связи с неблагоприятными погодными условиями (ограниченная видимость менее 50 метров, сильный боковой ветер) на период с 19:00 6 марта до 06:00 7 марта 2021 г. ограничено, — сообщили в УГИБДД по Новосибирской области.

На дороге до Ленинска-Кузнецкого сегодня замело полосу. До завтрашнего утра в регионе ожидается усиление ветра до 22 м/с, местами осадки в виде снега и мокрого снега.

Всю субботу, 6 марта, в Новосибирске был сильный ветер и плохая видимость — показываем последствия метели в городе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

автобусытрассанеблагоприятная погода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...