Из-за непогоды на двух новосибирских трассах запретили движение автобусов

До утра воскресенья,
— Автобусное движение на всем протяжении автомобильной дороги
На дороге до Ленинска-Кузнецкого сегодня замело полосу. До завтрашнего утра в регионе ожидается усиление ветра до
Всю субботу,
Движению мешают плохая видимость и боковой ветер
До утра воскресенья,
— Автобусное движение на всем протяжении автомобильной дороги
На дороге до Ленинска-Кузнецкого сегодня замело полосу. До завтрашнего утра в регионе ожидается усиление ветра до
Всю субботу,
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