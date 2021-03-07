Прокуратура начала проверку после пожара в хостеле

Прокуратура начала проверку из-за пожара в хостеле
Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку обстоятельств, при которых произошел пожар в доме 208 на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска.
— Жилой дом принадлежит на праве собственности гражданину, предположительно, сдававшему обратившимся лицам жилые помещения в наем. Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, а также об оказании гостиничных услуг (хостела), — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что также проводят проверку.
— По предварительной версии, возгорание могло произойти от непотушенной сигареты, — уточнили в полиции.
Здание загорелось рано утром 7 марта — три человека попали в больницу.