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Прокуратура начала проверку после пожара в хостеле

По предварительной информации, здание могло загореться из-за непотушенной сигареты

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В здании находилось <nobr class="_">20 человек</nobr>

В здании находилось 20 человек

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Прокуратура начала проверку из-за пожара в хостеле

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку обстоятельств, при которых произошел пожар в доме 208 на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска.

— Жилой дом принадлежит на праве собственности гражданину, предположительно, сдававшему обратившимся лицам жилые помещения в наем. Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, а также об оказании гостиничных услуг (хостела), — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что также проводят проверку.

— По предварительной версии, возгорание могло произойти от непотушенной сигареты, — уточнили в полиции.

Здание загорелось рано утром 7 марта — три человека попали в больницу.

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МЧСпричины пожара
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