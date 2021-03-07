Из загоревшегося дома на Волочаевской эвакуировали 14 человек — хозяин здания сказал, что там хостел

Рано утром 7 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный частный дом — 14 человек эвакуировались, трое попали в больницу.

По информации МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел 7 марта в 4:22.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 квавдратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа, — сообщили в пресс-службе МЧС.