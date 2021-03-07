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Из загоревшегося дома на Волочаевской эвакуировали 14 человек — хозяин здания сказал, что там хостел

Троих человек увезли в больницу

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Пожар в частном доме произошел рано утром 7 марта&nbsp;

Пожар в частном доме произошел рано утром 7 марта 

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В Дзержинском районе загорелся двухэтажный дом: три человека попали в больницу

Рано утром 7 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный частный дом — 14 человек эвакуировались, трое попали в больницу.

По информации МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел 7 марта в 4:22.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 квавдратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа, — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пожаре пострадали три человека

В пожаре пострадали три человека

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По информации ведомства, на тушение пожара привлекли 10 машин и 32 пожарных. Еще до прибытия бригады из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Две женщины и один мужчина получили ожоги разной стемени тяжести — их госпитализировали.

В МЧС уточнили, что со слов хозяина дома, в здании располагался хостел с 14 жилыми помещениями.

По информации 2ГИС, в горевшем здании по этому адресу значится только мастерская сварки цветных металлов.

В январе сотрудник противопожарной службы с 12-летним стажем рассказал, как действовать жильцам многоквартирных домов, если у соседей случился пожар, а в подъезде и квартирах сильное задымление.

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МЧСпожар
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