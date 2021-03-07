Из загоревшегося дома на Волочаевской эвакуировали 14 человек — хозяин здания сказал, что там хостел

В Дзержинском районе загорелся двухэтажный дом: три человека попали в больницу
Рано утром 7 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный частный дом — 14 человек эвакуировались, трое попали в больницу.
По информации МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел 7 марта в 4:22.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 квавдратных метров. Произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа, — сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации ведомства, на тушение пожара привлекли 10 машин и 32 пожарных. Еще до прибытия бригады из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Две женщины и один мужчина получили ожоги разной стемени тяжести — их госпитализировали.
В МЧС уточнили, что со слов хозяина дома, в здании располагался хостел с 14 жилыми помещениями.
По информации 2ГИС, в горевшем здании по этому адресу значится только мастерская сварки цветных металлов.
В январе сотрудник противопожарной службы с 12-летним стажем рассказал, как действовать жильцам многоквартирных домов, если у соседей случился пожар, а в подъезде и квартирах сильное задымление.