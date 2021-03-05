Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка. Она гуляла с мамой

Вечером 4 марта на территории поселка 8 Марта в Новосибирском районе пропала 11-летняя Эвелина Комова. Она гуляла с мамой и в какой-то момент ушла в неизвестном направлении.

— Это случилось ориентировочно в 20:00. Девочка ранее не убегала, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост девочки 150 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Была одета в фиолетовый пуховик, черные болоньевые штаны, черные сапоги, бордовую со светлым отворотом шапку с помпоном и синие варежки.