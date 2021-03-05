Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка. Она гуляла с мамой

Вечером 4 марта на территории поселка 8 Марта в Новосибирском районе пропала
— Это случилось ориентировочно в 20:00. Девочка ранее не убегала, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост девочки 150 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Была одета в фиолетовый пуховик, черные болоньевые штаны, черные сапоги, бордовую со светлым отворотом шапку с помпоном и синие варежки.
В новогоднюю ночь в Калининском районе пропал подросток. Он был в гостях и не вернулся домой. Позже его нашли мертвым. Также после новогоднего корпоратива не вернулась домой сибирячка. Ее тело обнаружили под мостом спустя несколько дней.