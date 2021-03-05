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Под Новосибирском пропала 11-летняя девочка. Она гуляла с мамой

Эвелина Комова ранее не убегала

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Девочка ранее не убегала

Девочка ранее не убегала

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Вечером 4 марта на территории поселка 8 Марта в Новосибирском районе пропала 11-летняя Эвелина Комова. Она гуляла с мамой и в какой-то момент ушла в неизвестном направлении.

— Это случилось ориентировочно в 20:00. Девочка ранее не убегала, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост девочки 150 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Была одета в фиолетовый пуховик, черные болоньевые штаны, черные сапоги, бордовую со светлым отворотом шапку с помпоном и синие варежки.

В новогоднюю ночь в Калининском районе пропал подросток. Он был в гостях и не вернулся домой. Позже его нашли мертвым. Также после новогоднего корпоратива не вернулась домой сибирячка. Ее тело обнаружили под мостом спустя несколько дней.

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«Лиза Алерт»пропал человек
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