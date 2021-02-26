В Новосибирске автобус врезался в машины, пропускавшие пешеходов, — ПАЗ отбросило на людей

В Новосибирске автобус после ДТП перед переходом наехал на пешеходов
Днем 26 февраля в Новосибирске на Станционной автобус ПАЗ врезался в два седана, после чего наехал на пешеходов.
— Автобус столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai, которые остановились перед пешеходным переходом. Далее ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Пострадали две женщины.
— Женщину с травмой правой руки и
В начале февраля в Ленинском районе