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В Новосибирске автобус врезался в машины, пропускавшие пешеходов, — ПАЗ отбросило на людей

Двух женщин доставили в больницу

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ДТП произошло напротив дома <nobr class="_">№ 24/1</nobr> на улице Станционной

ДТП произошло напротив дома № 24/1 на улице Станционной

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В Новосибирске автобус после ДТП перед переходом наехал на пешеходов

Днем 26 февраля в Новосибирске на Станционной автобус ПАЗ врезался в два седана, после чего наехал на пешеходов.

— Автобус столкнулся с автомобилями Skoda и Hyundai, которые остановились перед пешеходным переходом. Далее ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Пострадали две женщины.

— Женщину с травмой правой руки и 73-летнюю женщину с подозрением на переломы ребер и многочисленные ушибы доставили в больницу для дальнейшего обследования, — добавил автоинспектор.

В начале февраля в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео.

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