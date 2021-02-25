В Ленинском районе загорелась квартира жилого дома — в пожаре погиб мужчина

В Новосибирске мужчина погиб в пожаре в квартире жилого дома
В четверг, 25 февраля, в пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в Ленинском районе погиб человек.
Возгорание в доме по адресу ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 14 произошло около половины шестого вечера. На момент прибытия пожарных в двухкомнатной квартире на пятом этаже горели домашние вещи.
Как сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», пожарные вскрыли дверь и обнаружили в задымленном помещении тело мужчины без сознания. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что мужчина погиб.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров, на место происшествия выезжали пять единиц техники
В новосибирском МЧС назвали возможную причину пожара, в котором погибли двое детей.