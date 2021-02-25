В новосибирском МЧС назвали возможную причину пожара, в котором погибли двое детей

Причиной смертельного пожара в Новосибирске могла быть детская шалость
В МЧС назвали возможную причину пожара на улице Ольховской в Новосибирске, где
— Предварительная причина пожара — это неосторожное обращение с огнем. Возможно, детская шалость. Трагичность ситуации заключается в том, что погибли дети. При этом стоит отметить, что родители, которые в это время находились дома, самостоятельно эвакуировались. Ситуация находится на контроле Следственного комитета и подразделения дознания главного управления. Я думаю, по причинам и недостаткам у организации безопасности в данной семье детально разберемся в ближайшее время, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время пресс-конференции с журналистами.
Также глава управления МЧС по НСО отметил, что дом многодетная семья купила только на прошлой неделе, до этого люди жили в общежитии.
— Соответственно, дом не был оборудован дымовым пожарным извещателем, — добавил Виктор Орлов.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Сегодня утром,