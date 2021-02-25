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В новосибирском МЧС назвали возможную причину пожара, в котором погибли двое детей

В ведомстве добавили, что в доме не было пожарного извещателя

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Смертельное происшествие случилось <nobr class="_">23 февраля</nobr> в Кировском районе

Смертельное происшествие случилось 23 февраля в Кировском районе

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Причиной смертельного пожара в Новосибирске могла быть детская шалость

В МЧС назвали возможную причину пожара на улице Ольховской в Новосибирске, где 23 февраля в огне погибли двое детей.

— Предварительная причина пожара — это неосторожное обращение с огнем. Возможно, детская шалость. Трагичность ситуации заключается в том, что погибли дети. При этом стоит отметить, что родители, которые в это время находились дома, самостоятельно эвакуировались. Ситуация находится на контроле Следственного комитета и подразделения дознания главного управления. Я думаю, по причинам и недостаткам у организации безопасности в данной семье детально разберемся в ближайшее время, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время пресс-конференции с журналистами.

Также глава управления МЧС по НСО отметил, что дом многодетная семья купила только на прошлой неделе, до этого люди жили в общежитии.

— Соответственно, дом не был оборудован дымовым пожарным извещателем, — добавил Виктор Орлов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сегодня утром, 25 февраля, на улице Высоцкого на МЖК в Новосибирске загорелось кафе уйгурской кухни — из-за пожара люди не могут выехать из микрорайона.

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причина пожарасмертельный пожар
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