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Следователи объяснили, почему не стали возбуждать уголовное дело из-за падения листа ДСБ на ребёнка

Сибирячка пожаловалась на следователей, которые полгода отказываются расследовать травму её дочери

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Алена собирается добиться возбуждения уголовного дела&nbsp;

Алена собирается добиться возбуждения уголовного дела 

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На 11-летнюю девочку упал лист ДСБ в Новосибирске

Жительница Новосибирска Алёна Позднякова пожаловалась на следователей, которые отказываются возбуждать уголовное дело - в августе прошлого года на её 11-ленюю дочь упал лист ДСП, сорванный ветром с балкона одного из домов на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска. В Следственном комитете рассказали, почему в этом инциденте нет состава преступления.

— Я оставила детей ненадолго. Вижу, сын мой летит: «Мама, Настя упала, на неё доска какая-то прилетела с балкона». По приезду скорой помощи вы вместе уехали в больницу. Поставили диагноз сотрясение, подкожная гематома, — рассказала корреспонденту НГС мама девочки Алёна Позднякова.

По словам женщины, девочка до сих пор состоит на учёте у невролога, ребёнка мучают постоянные головные боли. Однако Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела.

— Я обращалась в прокуратуру, я во все инстанции стучала - я не понимаю, почему мне везде отказывают, — недоумевает Алёна. — Я хочу добиться возбуждения уголовного дела, чтобы виновные были наказаны. Но не знаю уже куда идти.

В Следственном комитете журналисту НГС пояснили, что по данному факту ведомство проводило доследственную проверку по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

— В ходе проверки установлено, что в действиях жительницы квартиры, с балкона которой ветром снесло фанеру, не содержатся признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного действующим уголовным законодательством, — объяснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Установлено, что ДСП фанера упала из-за сильного ветра, у собственника квартиры не было умысла на причинение какого-либо вреда. Учитывая данные обстоятельства, а также заключение эксперта о причинении легкого вреда здоровью, у следствия отсутствовали основания для возбуждения уголовного дела.

В декабре прошлого года мы писали о первокласснике, на голову которого упал электромагнитный замок на Родниках. С компании «Новотелеком» потребовали компенсацию в сто тысяч рублей.

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Следственный комитет
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