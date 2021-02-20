«Почему бы и не поплавать»: по улице Бориса Богаткова разлилась вода — над дорогой поднялся пар

В Октябрьском районе в Новосибирске по дороге разлилась вода
Сегодня, 20 февраля, в Октябрьском районе в Новосибирске произошла авария. На улице Бориса Богаткова разлилась вода, всё вокруг окутал плотный белый пар.
— Даже не знаю, почему бы и не поплавать, — говорит читательница НГС Наталья Федорова.
По данным сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, сейчас в Новосибирске -23 градуса.
НГС направил запрос в «Горводоканал» с просьбой прокомментировать аварию. В СГК сообщили, что теплосети к аварии не имеют отношения.
В начале февраля 2,5 тысячи жителей микрорайона «Чистая слобода» остались без электричества из-за крупной аварии. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как 2,5 тысячи людей выживают без электричества.