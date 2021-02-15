На новосибирской трассе после ДТП с бензовозом разлилось топливо — пострадали два человека

Фура столкнулась с бензовозом под Новосибирском
Сегодня днем, 15 февраля, в Искитимском районе на трассе
— В 17:05 столкновение фуры и бензовоза с дизельным топливом, два водителя пострадали, один зажат, производится деблокировка. Сотрудники МЧС произвели смыв топлива, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
— Водитель фуры, которая следовала в Барнаул, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом, который ехал во встречном направлении в сторону Новосибирска. В результате пострадал водитель бензовоза. Сейчас на месте работают сотрудники автоинспекции, которые организуют безопасное движение. На место выехали пожарные, потому что разлилось топливо, — сообщил руководитель пресс-службы УГИБДД по Новосибирску Сергей Стародымов.
13 февраля на улице Одоевского в Новосибирске столкнулись два автомобиля. В результате пострадали три человека.
7 февраля на Бердском шоссе микроавтобус столкнулся с фурой. В результате пассажирку зажало в салоне. Женщине потребовалась медицинская помощь.