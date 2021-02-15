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На новосибирской трассе после ДТП с бензовозом разлилось топливо — пострадали два человека

Одного из водителей зажало в салоне

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В результате ДТП пострадали два человека

В результате ДТП пострадали два человека

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Фура столкнулась с бензовозом под Новосибирском

Сегодня днем, 15 февраля, в Искитимском районе на трассе Р-256 фура выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом. Из-за ДТП на проезжую часть разлилось топливо, два человека пострадали.

— В 17:05 столкновение фуры и бензовоза с дизельным топливом, два водителя пострадали, один зажат, производится деблокировка. Сотрудники МЧС произвели смыв топлива, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По данным МЧС,&nbsp;на месте задействовано 17 человек и 6 единиц техники

По данным МЧС, на месте задействовано 17 человек и 6 единиц техники

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— Водитель фуры, которая следовала в Барнаул, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом, который ехал во встречном направлении в сторону Новосибирска. В результате пострадал водитель бензовоза. Сейчас на месте работают сотрудники автоинспекции, которые организуют безопасное движение. На место выехали пожарные, потому что разлилось топливо, — сообщил руководитель пресс-службы УГИБДД по Новосибирску Сергей Стародымов.

13 февраля на улице Одоевского в Новосибирске столкнулись два автомобиля. В результате пострадали три человека.

7 февраля на Бердском шоссе микроавтобус столкнулся с фурой. В результате пассажирку зажало в салоне. Женщине потребовалась медицинская помощь.

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ДТПНовосибирская областьавария с бензовозом
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