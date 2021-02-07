Микроавтобус влетел в фуру на Бердском шоссе — пассажирка оказалась зажата в машине

Ночью 7 февраля на Бердском шоссе, рядом с пересечением с проспектом Строителей, микроавтобус Mazda Bongo въехал в припаркованную на обочине фуру марки Volvo. Пострадали водитель и пассажирка микроавтобуса.

Авария произошла в 02:25. На место приехал экипаж спасателей МАСС.

— В результате столкновения сильно пострадала передняя часть «Мазды», в салоне зажало женщину-пассажира, находившуюся на переднем сиденье. Она была деблокирована из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — сообщили спасатели.