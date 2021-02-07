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Микроавтобус влетел в фуру на Бердском шоссе — пассажирка оказалась зажата в машине

Женщину доставили в больницу

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Потребовалась помощь спасателей

Потребовалась помощь спасателей

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Mazda Bongo столкнулась с фурой в Новосибирске

Ночью 7 февраля на Бердском шоссе, рядом с пересечением с проспектом Строителей, микроавтобус Mazda Bongo въехал в припаркованную на обочине фуру марки Volvo. Пострадали водитель и пассажирка микроавтобуса.

Авария произошла в 02:25. На место приехал экипаж спасателей МАСС.

— В результате столкновения сильно пострадала передняя часть «Мазды», в салоне зажало женщину-пассажира, находившуюся на переднем сиденье. Она была деблокирована из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — сообщили спасатели.

В службе добавили, что женщину на носилках передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.

Служба МАСС напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

5 февраля в Барабинском районе тоже произошло ДТП с грузовой машиной. Водитель «Рено-Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком — в результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

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ДТПМАССМЧС
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