Микроавтобус влетел в фуру на Бердском шоссе — пассажирка оказалась зажата в машине

Mazda Bongo столкнулась с фурой в Новосибирске
Ночью 7 февраля на Бердском шоссе, рядом с пересечением с проспектом Строителей, микроавтобус Mazda Bongo въехал в припаркованную на обочине фуру марки Volvo. Пострадали водитель и пассажирка микроавтобуса.
Авария произошла в 02:25. На место приехал экипаж спасателей МАСС.
— В результате столкновения сильно пострадала передняя часть «Мазды», в салоне зажало женщину-пассажира, находившуюся на переднем сиденье. Она была деблокирована из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — сообщили спасатели.
В службе добавили, что женщину на носилках передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.
Служба МАСС напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
5 февраля в Барабинском районе тоже произошло ДТП с грузовой машиной. Водитель «Рено-Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком — в результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.