Смертельное ДТП на новосибирской трассе: «Рено» въехал в фуру «Скания» на встречной полосе

В Новосибирской области один человек погиб в ДТП с фурой
Сегодня днем, 5 февраля, в Барабинском районе произошло ДТП. Водитель «Рено-Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком — в результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.
— В 11:35 на 1163-м километре федеральной автодороги «Иртыш» 59-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали о водителе, который чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе.