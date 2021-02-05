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Смертельное ДТП на новосибирской трассе: «Рено» въехал в фуру «Скания» на встречной полосе

59-летний водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте

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ДТП произошло на трассе, 59-летний водитель «Рено» cкончался на месте<br>

ДТП произошло на трассе, 59-летний водитель «Рено» cкончался на месте

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В Новосибирской области один человек погиб в ДТП с фурой

Сегодня днем, 5 февраля, в Барабинском районе произошло ДТП. Водитель «Рено-Дастер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком — в результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

— В 11:35 на 1163-м километре федеральной автодороги «Иртыш» 59-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Смертельное ДТП произошло&nbsp;на 1163-м километре федеральной автодороги «Иртыш»

Смертельное ДТП произошло на 1163-м километре федеральной автодороги «Иртыш»

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В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о водителе, который чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе.

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