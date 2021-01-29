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«Ударило так, что машину размазало»: водитель чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе

Фура выехала на встречную полосу и столкнулась с легковой «Тойотой»

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После ДТП у седана осталась неповрежденной только передняя часть

После ДТП у седана осталась неповрежденной только передняя часть

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Сибиряк выжил в лобовом ДТП с фурой на новосибирской трассе

Сегодня, 29 января, в 10 утра на трассе Р-256 между Дорогино и Дорогинской заимкой в Искитимском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corona Premio и фура Scania. От удара «Тойоту» согнуло пополам, однако водитель иномарки практически не пострадал.

— 47-летний житель Черепанова ехал на машине Toyota в сторону Новосибирска, а грузовой автомобиль двигался во встречном направлении, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с седаном. В аварии никто не пострадал, водитель иномарки действительно в рубашке родился, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

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В ведомстве добавили, что аварию оформили как столкновение с материальным ущербом. Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло из-за того, что водитель фуры заснул за рулем.

— Водитель грузовика уснул, машина стала неуправляемой. И в этот момент выехал седан. Ударило его в бок так, что машину размазало. Водитель в машине был один, ему повезло — он отделался только ударом в основание черепа с левой стороны. Периферические сосуды повредил немного, — пояснил корреспонденту НГС свидетель аварии.

Сегодня, 29 января, примерно в 07:30 пожарный автомобиль выехал на встречку и попал в ДТП с легковой машиной возле городской клинической поликлиники № 22 в Кировском районе Новосибирска.

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