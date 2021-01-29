«Ударило так, что машину размазало»: водитель чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе

Сегодня, 29 января , в 10 утра на трассе Р-256 между Дорогино и Дорогинской заимкой в Искитимском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corona Premio и фура Scania. От удара «Тойоту» согнуло пополам, однако водитель иномарки практически не пострадал.

— 47-летний житель Черепанова ехал на машине Toyota в сторону Новосибирска, а грузовой автомобиль двигался во встречном направлении, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с седаном. В аварии никто не пострадал, водитель иномарки действительно в рубашке родился, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.