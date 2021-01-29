«Ударило так, что машину размазало»: водитель чудом выжил в страшном ДТП на новосибирской трассе

Сибиряк выжил в лобовом ДТП с фурой на новосибирской трассе
Сегодня,
— 47-летний житель Черепанова ехал на машине Toyota в сторону Новосибирска, а грузовой автомобиль двигался во встречном направлении, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с седаном. В аварии никто не пострадал, водитель иномарки действительно в рубашке родился, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что аварию оформили как столкновение с материальным ущербом. Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло из-за того, что водитель фуры заснул за рулем.
— Водитель грузовика уснул, машина стала неуправляемой. И в этот момент выехал седан. Ударило его в бок так, что машину размазало. Водитель в машине был один, ему повезло — он отделался только ударом в основание черепа с левой стороны. Периферические сосуды повредил немного, — пояснил корреспонденту НГС свидетель аварии.
Сегодня,