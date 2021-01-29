Объехал пробку: пожарный автомобиль выехал на встречку и попал в ДТП в Новосибирске

Пожарный автомобиль устроил ДТП в Кировском районе Новосибирска
Сегодня, 29 января, примерно в 07:30 пожарный автомобиль попал в ДТП с легковой машиной возле городской клинической поликлиники
— Данное ДТП — без пострадавших, сотрудники ДПС оформляют столкновение с материальным ущербом, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По словам очевидцев, водитель спецсредства выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО обещали прокомментировать ситуацию позже.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП образовался серьезный затор в сторону улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.
На днях в Новосибирске молодой водитель во время снегопада врезался в столб — мужчину госпитализировали.