29 января пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 76.19
eur 92.13
Тема дняТайны ояшинского интерната. Что там происходит?

Все новости

Все новости

Объехал пробку: пожарный автомобиль выехал на встречку и попал в ДТП в Новосибирске

Из-за аварии площадь Кирова встала в огромную пробку

827
5Обсудить

Поделиться

На месте ДТП работали госавтоинспекторы&nbsp;

На месте ДТП работали госавтоинспекторы 

Поделиться

Пожарный автомобиль устроил ДТП в Кировском районе Новосибирска

Сегодня, 29 января, примерно в 07:30 пожарный автомобиль попал в ДТП с легковой машиной возле городской клинической поликлиники № 22 в Кировском районе Новосибирска.

— Данное ДТП — без пострадавших, сотрудники ДПС оформляют столкновение с материальным ущербом, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

По словам очевидцев, водитель спецсредства выехал на встречную полосу, чтобы объехать затор. В пресс-службе ГУ МЧС по НСО обещали прокомментировать ситуацию позже.

Из-за ДТП на левом берегу образовалась серьезная пробка

Из-за ДТП на левом берегу образовалась серьезная пробка

Поделиться

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за ДТП образовался серьезный затор в сторону улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На днях в Новосибирске молодой водитель во время снегопада врезался в столб — мужчину госпитализировали.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...