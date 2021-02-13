На Одоевского в лобовом столкновении пострадали три человека — одного зажало в салоне

В Новосибирске два автомобиля столкнулись на Одоевского
Сегодня днем, 13 февраля, на улице Одоевского в Новосибирске столкнулись два автомобиля. В результате пострадали три человека.
— Одоевского, 1/10. В 16:00 поступил вызов, лобовое столкновение. Один зажат, двое пострадавших, в том числе ребенок, — сообщили НГС в службе 112.
По информации журналиста НГС Александры Трофименко, на месте работают сотрудники ГИБДД, машина реанимации, спасатели МАСС. У одной из машин — седана — сильно поврежден бампер.
7 февраля на Бердском шоссе микроавтобус столкнулся с фурой. В результате пассажирку зажало в салоне. Женщине потребовалась медицинская помощь.