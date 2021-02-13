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На Одоевского в лобовом столкновении пострадали три человека — одного зажало в салоне

На месте работают медики

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Одного человека зажало в салоне

Одного человека зажало в салоне

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В Новосибирске два автомобиля столкнулись на Одоевского

Сегодня днем, 13 февраля, на улице Одоевского в Новосибирске столкнулись два автомобиля. В результате пострадали три человека.

— Одоевского, 1/10. В 16:00 поступил вызов, лобовое столкновение. Один зажат, двое пострадавших, в том числе ребенок, — сообщили НГС в службе 112.

На месте работают медики

На месте работают медики

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По информации журналиста НГС Александры Трофименко, на месте работают сотрудники ГИБДД, машина реанимации, спасатели МАСС. У одной из машин — седана — сильно поврежден бампер.

7 февраля на Бердском шоссе микроавтобус столкнулся с фурой. В результате пассажирку зажало в салоне. Женщине потребовалась медицинская помощь.

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ОдоевскогоПервомайский районавария
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