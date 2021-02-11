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«Ситуация повторяется»: несколько домов на Чистой слободе снова остались без света

Их собираются перевести на питание от резервных источников

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Свет отключили еще днем

Свет отключили еще днем

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В Новосибирске микрорайон Чистая слобода снова остался без света

В четверг, 11 февраля, часть домов в микрорайоне Чистая слобода в Новосибирске остались без электроэнергии.

— Ситуация повторяется. С 13 часов нет света, и сроки переносят, — сообщила в редакцию НГС местная жительница.

На муниципальном портале «Мой Новосибирск» указано, что произошло аварийное отключение электричества в домах № 19, 21, 23, 25, 27 на улице Спортивной. Указанное время окончания ремонтных работ — 22:00.

Как рассказали корреспонденту НГС в ГК «КПД-Газстрой» (застройщик микрорайона), сейчас на месте продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии.

— Дома, попавшие в зону отключения, переводятся на питание от резервных генераторов. К ситуации подключились специалисты лаборатории РЭС. Как уточнили в ведомстве, профильные службы проводят все необходимые работы для оперативного поиска причины перебоев электроэнергии и возобновления ее подачи, — объяснил застройщик.

По уточненной информации, в течение полутора часов дома, которые попали под отключение, будут переведены на питание от резервных источников. Специалисты РЭС установили причину аварии и сейчас ее устраняют.

Обновлено. В РЭС прокомментировали ситуацию.

— В 16:11 в результате оперативных переключений на абонентских подстанциях, выполненных персоналом ООО «Энергетическая сетевая компания» (собственника данных электросетевых объектов), произошло короткое замыкание, которое повлекло повреждение двух кабельных линий электропередачи в микрорайоне Чистая слобода. Это привело к нарушению электроснабжения 2 абонентских трансформаторных подстанций вышеуказанной компании, 8 многоквартирных домов по ул. Спортивной, 1, детского сада. Общая численность населения, попавшего под отключение, составляет более 1,6 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Аварийные работы будет проводить «Энергетическая сетевая компания», поскольку поврежденные участки кабеля находятся на ее территории.

На прошлой неделе в Чистой слободе также произошло аварийное отключение электроэнергии из-за несанкционированных работ. Тогда без света остались более 2,5 тысячи человек.

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отключение светаРЭСЧистая слобода
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