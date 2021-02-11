«Ситуация повторяется»: несколько домов на Чистой слободе снова остались без света

В четверг, 11 февраля , часть домов в микрорайоне Чистая слобода в Новосибирске остались без электроэнергии.

— Ситуация повторяется. С 13 часов нет света, и сроки переносят, — сообщила в редакцию НГС местная жительница.

На муниципальном портале «Мой Новосибирск» указано, что произошло аварийное отключение электричества в домах № 19 , 21, 23, 25, 27 на улице Спортивной. Указанное время окончания ремонтных работ — 22:00.

Как рассказали корреспонденту НГС в ГК «КПД-Газстрой» (застройщик микрорайона), сейчас на месте продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии.