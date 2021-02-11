«Ситуация повторяется»: несколько домов на Чистой слободе снова остались без света

В Новосибирске микрорайон Чистая слобода снова остался без света
В четверг,
— Ситуация повторяется. С 13 часов нет света, и сроки переносят, — сообщила в редакцию НГС местная жительница.
На муниципальном портале «Мой Новосибирск» указано, что произошло аварийное отключение электричества в домах
Как рассказали корреспонденту НГС в ГК «КПД-Газстрой» (застройщик микрорайона), сейчас на месте продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии.
— Дома, попавшие в зону отключения, переводятся на питание от резервных генераторов. К ситуации подключились специалисты лаборатории РЭС. Как уточнили в ведомстве, профильные службы проводят все необходимые работы для оперативного поиска причины перебоев электроэнергии и возобновления ее подачи, — объяснил застройщик.
По уточненной информации, в течение полутора часов дома, которые попали под отключение, будут переведены на питание от резервных источников. Специалисты РЭС установили причину аварии и сейчас ее устраняют.
Обновлено. В РЭС прокомментировали ситуацию.
— В 16:11 в результате оперативных переключений на абонентских подстанциях, выполненных персоналом ООО «Энергетическая сетевая компания» (собственника данных электросетевых объектов), произошло короткое замыкание, которое повлекло повреждение двух кабельных линий электропередачи в микрорайоне Чистая слобода. Это привело к нарушению электроснабжения 2 абонентских трансформаторных подстанций вышеуказанной компании, 8 многоквартирных домов по
Аварийные работы будет проводить «Энергетическая сетевая компания», поскольку поврежденные участки кабеля находятся на ее территории.
На прошлой неделе в Чистой слободе также произошло аварийное отключение электроэнергии из-за несанкционированных работ. Тогда без света остались более 2,5 тысячи человек.