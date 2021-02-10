Из «Ленты» на проезде Энергетиков эвакуировали более 300 человек

Более 300 человек эвакуировали из магазина в Новосибирске
Из здания гипермаркета «Лента» на проезде Энергетиков эвакуировали 350 человек — в магазине произошло короткое замыкание.
Как сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», предварительной причиной эвакуации стало замыкание одного из светильников. По словам очевидцев, из здания вывели более 200 посетителей и 150 работников, а на место приехали по меньшей мере десять пожарных машин и скорая помощь.
— Силы и средства были стянуты по рангу
В конце января новосибирцев эвакуировали из торгового центра «Виктория» — из-за короткого замыкания здесь загорелся потолок.