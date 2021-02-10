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Из «Ленты» на проезде Энергетиков эвакуировали более 300 человек

На место выезжали пожарные машины и скорая помощь

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По словам очевидцев,&nbsp;на место приехали по меньшей мере шесть пожарных машин

По словам очевидцев, на место приехали по меньшей мере шесть пожарных машин

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Более 300 человек эвакуировали из магазина в Новосибирске

Из здания гипермаркета «Лента» на проезде Энергетиков эвакуировали 350 человек — в магазине произошло короткое замыкание.

Как сообщается в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте», предварительной причиной эвакуации стало замыкание одного из светильников. По словам очевидцев, из здания вывели более 200 посетителей и 150 работников, а на место приехали по меньшей мере десять пожарных машин и скорая помощь.

— Силы и средства были стянуты по рангу № 2. По прибытии на место было установлено, что произошло замыкание электросветильника без последующего горения. Руководство «Ленты» эвакуировало примерно 200 посетителей торгового центра, а также персонал, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В конце января новосибирцев эвакуировали из торгового центра «Виктория» — из-за короткого замыкания здесь загорелся потолок.

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короткое замыканиеэвакуация
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