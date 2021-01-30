«Из-за короткого замыкания загорелся потолок»: новосибирцев эвакуировали из ТЦ «Виктория»

Новосибирцев эвакуировали из ТЦ «Виктория» из-за задымления
Новосибирцев эвакуировали из ТЦ «Виктория» из-за задымления.
— В 11:12 сработала автоматическая пожарная сигнализация в одноэтажном здании торгового дома по улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска. В течение пяти минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Внутри помещений присутствовало незначительное задымление. Предположительно из-за короткого замыкания произошло возгорание потолка, которое самостоятельно ликвидировал персонал объекта на площади 1 квадратный метр, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сотрудники МЧС России проверили здание на наличие горения и скрытых очагов и ничего не обнаружили.
— До прибытия пожарных расчетов из строения эвакуировались 18 человек, из них 10 посетителей. Пострадавших нет. Точную причину произошедшего установят дознаватели МЧС России, — уточнили в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что из-за задымления в Новосибирске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен».