30 января суббота
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 76.25
eur 92.30
Тема дняКак перекроют центр 31 января (и что ещё запретят)

Все новости

Все новости

«Из-за короткого замыкания загорелся потолок»: новосибирцев эвакуировали из ТЦ «Виктория»

Сотрудники смогли самостоятельно потушить возгорание

1 659
17Обсудить

Поделиться

Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России

Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России

Поделиться

Новосибирцев эвакуировали из ТЦ «Виктория» из-за задымления

Новосибирцев эвакуировали из ТЦ «Виктория» из-за задымления.

— В 11:12 сработала автоматическая пожарная сигнализация в одноэтажном здании торгового дома по улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска. В течение пяти минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Внутри помещений присутствовало незначительное задымление. Предположительно из-за короткого замыкания произошло возгорание потолка, которое самостоятельно ликвидировал персонал объекта на площади 1 квадратный метр, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Людей эвакуировали из здания, никто не пострадал

Людей эвакуировали из здания, никто не пострадал

Поделиться

Сотрудники МЧС России проверили здание на наличие горения и скрытых очагов и ничего не обнаружили.

— До прибытия пожарных расчетов из строения эвакуировались 18 человек, из них 10 посетителей. Пострадавших нет. Точную причину произошедшего установят дознаватели МЧС России, — уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что из-за задымления в Новосибирске эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

МЧСвозгораниезамыканиеэвакуация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...