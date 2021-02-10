Машина сгорела в Калининском районе Новосибирска — пожар попал на видео

Машина сгорела ночью в Новосибирске
Поздно вечером
— Стал очевидцем пожара на улице Кавалерийской, рядом с сауной «Хуторок», — написал мужчина.
На парковке у сауны горела машина. Судя по видеоролику, у машины полностью сгорела передняя часть.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило примерно в 23:30.
— Калининский район,
В январе в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix. Здесь мы публиковали видео пожара. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на площади