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Машина сгорела в Калининском районе Новосибирска — пожар попал на видео

Огонь полностью охватил переднюю часть автомобиля

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Машина загорелась на парковке рядом с сауной&nbsp;

Машина загорелась на парковке рядом с сауной 

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Машина сгорела ночью в Новосибирске

Поздно вечером 9 февраля в Калининском районе Новосибирска на Кавалерийской улице загорелся автомобиль. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.

— Стал очевидцем пожара на улице Кавалерийской, рядом с сауной «Хуторок», — написал мужчина.

На парковке у сауны горела машина. Судя по видеоролику, у машины полностью сгорела передняя часть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило примерно в 23:30.

— Калининский район, ул. Кавалерийская, 466. По прибытии пожарные ликвидировали горение за три минуты. У автомобиля «Ниссан-Тиано» огнем повреждены моторный отсек, передний бампер, передние фары, передние колеса, лобовое стекло и приборная панель на общей площади 2 кв. м. Пострадавших нет. На месте было задействовано 2 автоцистерны и 8 человек, — рассказали спасатели.

В январе в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix. Здесь мы публиковали видео пожара. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 квадратных метров, также пострадал и припаркованный рядом Nissan — из него успел выбраться владелец.

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МЧСпожарспасатели
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