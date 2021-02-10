Машина сгорела в Калининском районе Новосибирска — пожар попал на видео

Поздно вечером 9 февраля в Калининском районе Новосибирска на Кавалерийской улице загорелся автомобиль. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Игорь.

— Стал очевидцем пожара на улице Кавалерийской, рядом с сауной «Хуторок», — написал мужчина.



На парковке у сауны горела машина. Судя по видеоролику, у машины полностью сгорела передняя часть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило примерно в 23:30.