В Новосибирске завершили поиски пропавшего 8-летнего мальчика

В Новосибирске нашли живым пропавшего
В Новосибирске завершились поиски
— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — написали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во «ВКонтакте».
Мальчика потеряли вчера днем — он пообедал дома и пошел в школу, которая находится рядом. Как выяснилось позже, до школы он не дошел и домой не вернулся.
Накануне в Новосибирске добровольцы помогали искать
Ранее мы рассказывали о трех новосибирцах, которые пропали без вести много лет назад. Посмотрите фото, вдруг вы их знаете или когда-то видели. И почитайте истории трех матерей, которые до сих пор ждут своих пропавших сыновей-подростков. Женщины рассказали о страшном известии, тяжелых поисках и жизни после, в которой остались лишь сны, разговоры с портретами и робкая надежда на чудо.