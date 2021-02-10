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В Новосибирске завершили поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Его искали волонтеры и полиция

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Ребенок ушел в школу без телефона — это осложняло поиски&nbsp;

Ребенок ушел в школу без телефона — это осложняло поиски 

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В Новосибирске нашли живым пропавшего 8-летнего мальчика

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал вчера, 9 февраля. Ребенок найден живым.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — написали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во «ВКонтакте».

Мальчика потеряли вчера днем — он пообедал дома и пошел в школу, которая находится рядом. Как выяснилось позже, до школы он не дошел и домой не вернулся.

Накануне в Новосибирске добровольцы помогали искать 5-летнего мальчика, который перелез через забор детского сада и сбежал.

Ранее мы рассказывали о трех новосибирцах, которые пропали без вести много лет назад. Посмотрите фото, вдруг вы их знаете или когда-то видели. И почитайте истории трех матерей, которые до сих пор ждут своих пропавших сыновей-подростков. Женщины рассказали о страшном известии, тяжелых поисках и жизни после, в которой остались лишь сны, разговоры с портретами и робкая надежда на чудо.

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волонтерыпоискЛиза Алерт
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