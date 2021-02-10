В Новосибирске завершили поиски пропавшего 8-летнего мальчика

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал вчера, 9 февраля . Ребенок найден живым.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — написали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во «ВКонтакте».



Мальчика потеряли вчера днем — он пообедал дома и пошел в школу, которая находится рядом. Как выяснилось позже, до школы он не дошел и домой не вернулся.