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В Новосибирске ищут 8-летнего мальчика, который пропал по пути в школу

У ребенка нет с собой телефона — он ушел из дома еще в обед

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Ребенок ушел из дома еще в обед

Ребенок ушел из дома еще в обед

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В Новосибирске пропал 8-летний ребенок

К поискам 8-летнего Глеба Обухова, который пропал в Заельцовском районе Новосибирска, уже подключились волонтеры.

— Мальчик беспроблемный, ранее не убегал. Должен был из дома пойти в школу, забрать тетрадки и дневник. Было это в обед. Школа находится буквально через дорогу от дома. Как выяснилось позже, до школы он не дошел и домой не вернулся. По словам педагогов, у ребенка нет проблем с учебой, ранее он не пропадал, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

У Глеба не было с собой сотового телефона. Сейчас волонтеры активно ищут мальчика по городу. В ориентировке написано, что рост мальчика 126 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, носит очки. Был одет в светло-серую болоньевую куртку с мехом на капюшоне и штаны, серые ботинки и черную шапку с белой полоской.

Накануне в Новосибирске добровольцы помогали искать 5-летнего мальчика, который перелез через забор детского сада и сбежал.

Ранее мы рассказывали о трех новосибирцах, которые пропали без вести много лет назад. Посмотрите фото, вдруг вы их знаете или когда-то видели. И почитайте истории трех матерей, которые до сих пор ждут своих пропавших сыновей-подростков. Женщины рассказали о страшном известии, тяжёлых поисках и жизни после, в которой остались лишь сны, разговоры с портретами и робкая надежда на чудо.

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«Лиза Алерт»пропал ребенок
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