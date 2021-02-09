В Новосибирске ищут 8-летнего мальчика, который пропал по пути в школу

К поискам 8-летнего Глеба Обухова, который пропал в Заельцовском районе Новосибирска, уже подключились волонтеры.

— Мальчик беспроблемный, ранее не убегал. Должен был из дома пойти в школу, забрать тетрадки и дневник. Было это в обед. Школа находится буквально через дорогу от дома. Как выяснилось позже, до школы он не дошел и домой не вернулся. По словам педагогов, у ребенка нет проблем с учебой, ранее он не пропадал, — сообщила руководитель поискового отряда « Лиза Алерт » в Новосибирске Алеся Яблонских.