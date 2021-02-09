В Новосибирске ищут 8-летнего мальчика, который пропал по пути в школу

В Новосибирске пропал 8-летний ребенок
К поискам 8-летнего Глеба Обухова, который пропал в Заельцовском районе Новосибирска, уже подключились волонтеры.
— Мальчик беспроблемный, ранее не убегал. Должен был из дома пойти в школу, забрать тетрадки и дневник. Было это в обед. Школа находится буквально через дорогу от дома. Как выяснилось позже, до школы он не дошел и домой не вернулся. По словам педагогов, у ребенка нет проблем с учебой, ранее он не пропадал, — сообщила руководитель поискового отряда «
У Глеба не было с собой сотового телефона. Сейчас волонтеры активно ищут мальчика по городу. В ориентировке написано, что рост мальчика 126 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, носит очки. Был одет в светло-серую болоньевую куртку с мехом на капюшоне и штаны, серые ботинки и черную шапку с белой полоской.
Накануне в Новосибирске добровольцы помогали искать 5-летнего мальчика, который перелез через забор детского сада и сбежал.
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