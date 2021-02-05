Ребенок выбежал на дорогу на Сухарной и попал под автомобиль — видео с машиной, которую теперь разыскивают

В воскресенье, 31 января , неизвестный водитель сбил ребенка на нерегулируемой «зебре» — у мальчика сломан позвоночник, а автомобилиста теперь разыскивают.

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков сообщил, что ДТП произошло в 17 часов 13 минут 31 января . Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сначала сбил 11-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 76/1 по улице Сухарной, а затем отвез его домой.

— Известно, что водитель, сбивший ребенка, отвез его домой. Со слов мальчика, его сбила иномарка темного цвета в кузове седан, водитель представился Сергеем, — пояснил Владислав Савченков.