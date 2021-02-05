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Ребенок выбежал на дорогу на Сухарной и попал под автомобиль — видео с машиной, которую теперь разыскивают

Известно, что водитель после происшествия отвез ребенка домой, а затем скрылся

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Авария произошла на Сухарной

Авария произошла на Сухарной

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В воскресенье, 31 января, неизвестный водитель сбил ребенка на нерегулируемой «зебре» — у мальчика сломан позвоночник, а автомобилиста теперь разыскивают.

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков сообщил, что ДТП произошло в 17 часов 13 минут 31 января. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сначала сбил 11-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 76/1 по улице Сухарной, а затем отвез его домой.

— Известно, что водитель, сбивший ребенка, отвез его домой. Со слов мальчика, его сбила иномарка темного цвета в кузове седан, водитель представился Сергеем, — пояснил Владислав Савченков.

Ребенка позднее увезли в больницу с переломом позвоночника.

Момент ДТП попал на записи камер видеонаблюдения. На них заметно, как мальчик, посмотрев по сторонам, начинает перебегать дорогу, но на скорости его сбивает темный автомобиль.

Сейчас Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП. Их просят обратиться по телефонам: 232-23-51 либо 232-23-21.


В ведомстве также напомнили, что водителю, который скрылся с места ДТП, грозит лишение прав либо административный арест до 15 суток.


Днем позднее в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео.

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ГИБДДДТПсбил ребенка
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