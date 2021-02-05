Ребенок выбежал на дорогу на Сухарной и попал под автомобиль — видео с машиной, которую теперь разыскивают

В воскресенье,
Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков сообщил, что ДТП произошло в
— Известно, что водитель, сбивший ребенка, отвез его домой. Со слов мальчика, его сбила иномарка темного цвета в кузове седан, водитель представился Сергеем, — пояснил Владислав Савченков.
Ребенка позднее увезли в больницу с переломом позвоночника.
Момент ДТП попал на записи камер видеонаблюдения. На них заметно, как мальчик, посмотрев по сторонам, начинает перебегать дорогу, но на скорости его сбивает темный автомобиль.
Сейчас Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП. Их просят обратиться по телефонам:
В ведомстве также напомнили, что водителю, который скрылся с места ДТП, грозит лишение прав либо административный арест до
Днем позднее в Ленинском районе 10-летний мальчик попал под колеса «Газели», когда переходил улицу Титова по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на видео.