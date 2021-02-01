Водителю «Лады» на Владимировской не понравилось, как едет грузовик, — он вышел на дорогу с пистолетом

В Новосибирске водитель «Лады» вышел с пистолетом на дорогу
В Новосибирске на дороге по улице Владимировской произошел конфликт между водителем «Лады» и грузовиком — водитель легкового автомобиля вышел на дорогу с пистолетом.
— Грузовик двигался по Владимировской в сторону Димитровского моста, когда ехавший позади водитель LADA Granta начал моргать фарами, требуя уступить ему дорогу. Затем водитель легкового автомобиля обогнал фургон по встречной полосе и начал «учить» оппонента, оттормаживаясь перед ним, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По его словам, водитель «Лады» остановился и выстрелил по грузовику из пистолета. На кабине остались следы. Конфликт попал на видео.
— Сегодня в 13:48 в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» поступило сообщение о конфликте на проезжей части между водителями. Также в сообщении содержалась информация, о том, что в руках одного из участников находился предмет, похожий на пистолет. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На место был выслан экипаж ППС.
— По указанному адресу участников конфликта обнаружено не было. Сейчас сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, — добавили в ведомстве.
Накануне в Новосибирске на площади Труда подрались четверо мужчин. Инцидент, по словам очевидцев в группе новосибирской службы эвакуации «