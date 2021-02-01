3 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 75.91
eur 91.63
Тема дняАвария на Чистой слободе

Все новости

Все новости

Водителю «Лады» на Владимировской не понравилось, как едет грузовик, — он вышел на дорогу с пистолетом

Полиция начала проверку по факту инцидента

18 346
95Обсудить

Поделиться

На кабине остались характерные следы от выстрела

На кабине остались характерные следы от выстрела

Поделиться

В Новосибирске водитель «Лады» вышел с пистолетом на дорогу

В Новосибирске на дороге по улице Владимировской произошел конфликт между водителем «Лады» и грузовиком — водитель легкового автомобиля вышел на дорогу с пистолетом.

— Грузовик двигался по Владимировской в сторону Димитровского моста, когда ехавший позади водитель LADA Granta начал моргать фарами, требуя уступить ему дорогу. Затем водитель легкового автомобиля обогнал фургон по встречной полосе и начал «учить» оппонента, оттормаживаясь перед ним, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По его словам, водитель «Лады» остановился и выстрелил по грузовику из пистолета. На кабине остались следы. Конфликт попал на видео.

— Сегодня в 13:48 в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» поступило сообщение о конфликте на проезжей части между водителями. Также в сообщении содержалась информация, о том, что в руках одного из участников находился предмет, похожий на пистолет. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На место был выслан экипаж ППС.

— По указанному адресу участников конфликта обнаружено не было. Сейчас сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, — добавили в ведомстве.

Накануне в Новосибирске на площади Труда подрались четверо мужчин. Инцидент, по словам очевидцев в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», произошел 31 января около обеда. Конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна. Один из мужчин использовал перцовый баллончик. Драка попала на видео.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ26
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дракастрельба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (95)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...