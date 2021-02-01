Водителю «Лады» на Владимировской не понравилось, как едет грузовик, — он вышел на дорогу с пистолетом

В Новосибирске на дороге по улице Владимировской произошел конфликт между водителем «Лады» и грузовиком — водитель легкового автомобиля вышел на дорогу с пистолетом.

— Грузовик двигался по Владимировской в сторону Димитровского моста, когда ехавший позади водитель LADA Granta начал моргать фарами, требуя уступить ему дорогу. Затем водитель легкового автомобиля обогнал фургон по встречной полосе и начал «учить» оппонента, оттормаживаясь перед ним, — рассказал подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».