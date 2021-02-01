В центре Новосибирска загорелась пятиэтажка — у дома собрались пожарные машины и скорая помощь

В центре Новосибирска загорелась пятиэтажка на улице Крылова
В Центральном районе Новосибирска загорелось жилое здание по улице Крылова, 27. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, жильцов загоревшейся пятиэтажки пришлось эвакуировать.
— Предварительно установлено, что горели вещи на площади 15 квадратных метров в хозяйственной кладовой. Эвакуировано 16 жильцов, а также 12 человек из соседнего магазина. Информации о пострадавших не поступало, — отметили в ведомстве.
В настоящее время работы продолжаются, пожар уже локализовали. По сообщениям очевидцев происшествия, магазины, расположенные на первом этаже дома, заволокло дымом. К месту пожара также прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
— Пожарные обходят магазины, окна на втором этаже распахнуты, — сообщил в редакцию НГС читатель.
Вечером 26 января в пристройке к зданию бывшего кинотеатра «Космос» на Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар — там загорелась сауна.