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В центре Новосибирска загорелась пятиэтажка — у дома собрались пожарные машины и скорая помощь

Людей эвакуировали из охваченного дымом дома

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Возгорание произошло в хозпомещении около 10:30

Возгорание произошло в хозпомещении около 10:30

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В центре Новосибирска загорелась пятиэтажка на улице Крылова

В Центральном районе Новосибирска загорелось жилое здание по улице Крылова, 27. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, жильцов загоревшейся пятиэтажки пришлось эвакуировать.

— Предварительно установлено, что горели вещи на площади 15 квадратных метров в хозяйственной кладовой. Эвакуировано 16 жильцов, а также 12 человек из соседнего магазина. Информации о пострадавших не поступало, — отметили в ведомстве.

В настоящее время работы продолжаются, пожар уже локализовали. По сообщениям очевидцев происшествия, магазины, расположенные на первом этаже дома, заволокло дымом. К месту пожара также прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

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Площадка перед домом заставлена машинами полиции, МЧС и скорой помощи

Площадка перед домом заставлена машинами полиции, МЧС и скорой помощи

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— Пожарные обходят магазины, окна на втором этаже распахнуты, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Пожарные проникают в задымленные помещения пятиэтажки

Пожарные проникают в задымленные помещения пятиэтажки

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Вечером 26 января в пристройке к зданию бывшего кинотеатра «Космос» на Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар — там загорелась сауна.

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МЧСпожарпожарные
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