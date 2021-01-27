На Ключ-Камышенском плато во время пожара рядом с супермаркетом погиб человек

Сегодня днем, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Ключ-Камышенское плато, 6/1 произошло возгорание. Пламя охватило часть здания, в котором располагается кулинария «Большая ложка». Во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину. Также в этом здании располагается супермаркет «Ярче», но его пожар не задел.

— С торца помещения кулинарии, где предположительно находился очаг возгорания, также была дощатая пристройка. Площадь пожара составила 15 кв. м . В павильоне горела кухня, кабинет и дощатая пристройка, продуктовый магазин оказался неповрежденным, — рассказали в МЧС.