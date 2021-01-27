На Ключ-Камышенском плато во время пожара рядом с супермаркетом погиб человек

Сегодня днем, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Ключ-Камышенское плато, 6/1 произошло возгорание. Пламя охватило часть здания, в котором располагается кулинария «Большая ложка». Во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину. Также в этом здании располагается супермаркет «Ярче», но его пожар не задел.
— С торца помещения кулинарии, где предположительно находился очаг возгорания, также была дощатая пристройка. Площадь пожара составила
По информации МЧС, из части здания, где находится магазин «Ярче», самостоятельно эвакуировались 8 человек, никто из них пострадал.
В настоящий момент на месте работают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета для установления причины и обстоятельств произошедшего.
Поздней ночью в понедельник, 19 января, в Дзержинском районе Новосибирска выгорел гараж, в здании погибли люди.