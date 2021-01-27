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На Ключ-Камышенском плато во время пожара рядом с супермаркетом погиб человек

Сейчас на месте происшествия работают следователи

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Сотрудники МЧС ликвидировали горение через 19 минут после прибытия

Сотрудники МЧС ликвидировали горение через 19 минут после прибытия

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Сегодня днем, 27 января, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Ключ-Камышенское плато, 6/1 произошло возгорание. Пламя охватило часть здания, в котором располагается кулинария «Большая ложка». Во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину. Также в этом здании располагается супермаркет «Ярче», но его пожар не задел.

— С торца помещения кулинарии, где предположительно находился очаг возгорания, также была дощатая пристройка. Площадь пожара составила 15 кв. м. В павильоне горела кухня, кабинет и дощатая пристройка, продуктовый магазин оказался неповрежденным, — рассказали в МЧС.

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По информации МЧС, из части здания, где находится магазин «Ярче», самостоятельно эвакуировались 8 человек, никто из них пострадал.

В настоящий момент на месте работают дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета для установления причины и обстоятельств произошедшего.

Поздней ночью в понедельник, 19 января, в Дзержинском районе Новосибирска выгорел гараж, в здании погибли люди.

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погибший в пожарепожар
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