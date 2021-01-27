27 января среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 6/10
usd 75.64
eur 91.67
Тема дняМонолог губернатора. О Навальном и акциях протеста

Все новости

Все новости

На улице Большой столкнулись три автомобиля — женщине потребовалась медицинская помощь

Из-за аварии на дороге собралась пробка

692
1Обсудить

Поделиться

На дороге, где произошло ДТП, достаточно глубокая колея

На дороге, где произошло ДТП, достаточно глубокая колея

Поделиться

На улице Большой столкнулись три автомобиля

В Новосибирске рано утром столкнулись три машины на улице Большой. ДТП произошло сегодня, 27 января, около 06:50.

— Поступил звонок от очевидца о том, что на улице Большой у дома № 276а произошло столкновение трех автомобилей — Toyota Corolla, Toyota Ipsum и Nissan Note. Зажатых нет. Есть разлив ГСМ. Одной женщине требуется скорая помощь, — такая информация поступила в службу 112.

На дороге, где произошло ДТП, достаточно глубокая колея, которая, по словам очевидцев, могла спровоцировать аварию. На месте сейчас работают медики, ДПС и полиция.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На Большой из-за аварии уже собралась пробка.

На улице Большой двухполосная дорога, и проехать по ней сейчас очень проблематично

На улице Большой двухполосная дорога, и проехать по ней сейчас очень проблематично

Поделиться

На другой улице Новосибирска — Светлановской в Заельцовском районе — из-за плохой уборки снега машины также часто попадают в ДТП. Две недели назад водители просили убрать колею — снег почистили, но теперь дорога сужена, а колея никуда не делась.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПколея
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...