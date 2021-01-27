На улице Большой столкнулись три автомобиля — женщине потребовалась медицинская помощь

На улице Большой столкнулись три автомобиля
В Новосибирске рано утром столкнулись три машины на улице Большой. ДТП произошло сегодня,
— Поступил звонок от очевидца о том, что на улице Большой у дома
На дороге, где произошло ДТП, достаточно глубокая колея, которая, по словам очевидцев, могла спровоцировать аварию. На месте сейчас работают медики, ДПС и полиция.
На Большой из-за аварии уже собралась пробка.
На другой улице Новосибирска — Светлановской в Заельцовском районе — из-за плохой уборки снега машины также часто попадают в ДТП. Две недели назад водители просили убрать колею — снег почистили, но теперь дорога сужена, а колея никуда не делась.