На улице Большой столкнулись три автомобиля — женщине потребовалась медицинская помощь

В Новосибирске рано утром столкнулись три машины на улице Большой. ДТП произошло сегодня, 27 января , около 06:50.



— Поступил звонок от очевидца о том, что на улице Большой у дома № 276а произошло столкновение трех автомобилей — Toyota Corolla, Toyota Ipsum и Nissan Note. Зажатых нет. Есть разлив ГСМ. Одной женщине требуется скорая помощь, — такая информация поступила в службу 112.

На дороге, где произошло ДТП, достаточно глубокая колея, которая, по словам очевидцев, могла спровоцировать аварию. На месте сейчас работают медики, ДПС и полиция.