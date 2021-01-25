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Нечаянное спасение: сибиряк опоздал на поездку с «БлаБлаКаром» — машина попала в смертельное ДТП

Мужчина рассказал, как случайность спасла его от гибели

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Сергей не успел сесть в автомобиль, который через несколько часов разбился

Сергей не успел сесть в автомобиль, который через несколько часов разбился

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Пассажир опоздал на «БлаБлаКар», который разбился на новосибирской трассе

Житель Новосибирска Сергей выжил, опоздав на автомобиль Hyundai IX35, который возил пассажиров через сервис «БлаБлаКар».

23 января на Чуйском тракте столкнулись два автомобиля — водитель Hyundai при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии скончалась женщина — водитель Hyundai, а также ее пассажирка и пассажир Toyota.

Вместе с погибшими должен был ехать еще один пассажир — Сергей, который не успел сесть к ним в автомобиль. Он рассказал корреспонденту НГС, что Hyundai был зарегистрирован в сервисе «БлаБлаКар», и он рассчитывал в тот день на этой машине добраться из Новосибирска в Барнаул.

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— В 12:30 в приложении увидел девушку, которая должна была поехать в Барнаул. Я написал ей в приложении, забронировал поездку, но она мне не отвечала, — вспоминает Сергей.

Сергей написал водителю, но долго не получал ответа, поэтому придумал запасной вариант и договорился с парнем на 12:50 на том же месте<br>

Сергей написал водителю, но долго не получал ответа, поэтому придумал запасной вариант и договорился с парнем на 12:50 на том же месте

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— Я выехал в 12:00 до места встречи. Но опоздал на автобус и прождал 10 минут следующий. Только сел в автобус, как мне позвонила та самая девушка из приложения и спросила, поеду ли я с ней. На что я ей ответил, чтобы она уезжала без меня, что я к указанному времени не успею. И она уехала, — рассказывает мужчина.

На скриншотах видно, что Сергей должен был сесть в&nbsp;Hyundai IX35 коричневого цвета&nbsp;— этот же автомобиль попал в аварию на трассе через несколько часов в тот день

На скриншотах видно, что Сергей должен был сесть в Hyundai IX35 коричневого цвета — этот же автомобиль попал в аварию на трассе через несколько часов в тот день

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Сергей добрался до места встречи и в 12:50 сел ко второму водителю.

— Мы отправились в Барнаул. Около Черепаново мы увидели страшную аварию, я не сразу понял, что это были за автомобили.

На место смертельного ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели

На место смертельного ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели

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Вернувшись домой поздно ночью, Сергей увидел в новостях эту смертельную аварию и обратил внимание, что одна из машин в этом ДТП была Hyundai IX35.

— Сравнил и понял, что это тот самый из приложения и что в нём погибла пассажирка. Шок, конечно, что так сложились обстоятельства, — говорит Сергей.

В этот день на Чуйском тракте столкнулись&nbsp;Hyundai IX35 и Toyota Land Cruiser Prado — в аварии погибли три человека

В этот день на Чуйском тракте столкнулись Hyundai IX35 и Toyota Land Cruiser Prado — в аварии погибли три человека

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В пятницу в страшном ДТП под Уфой погибла семья из Новосибирска с двумя маленькими детьми.

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Новосибирскавариясчастливчик
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