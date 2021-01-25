Нечаянное спасение: сибиряк опоздал на поездку с «БлаБлаКаром» — машина попала в смертельное ДТП

Пассажир опоздал на «БлаБлаКар», который разбился на новосибирской трассе
Житель Новосибирска Сергей выжил, опоздав на автомобиль Hyundai IX35, который возил пассажиров через сервис «БлаБлаКар».
23 января на Чуйском тракте столкнулись два автомобиля — водитель Hyundai при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии скончалась женщина — водитель Hyundai, а также ее пассажирка и пассажир Toyota.
Вместе с погибшими должен был ехать еще один пассажир — Сергей, который не успел сесть к ним в автомобиль. Он рассказал корреспонденту НГС, что Hyundai был зарегистрирован в сервисе «БлаБлаКар», и он рассчитывал в тот день на этой машине добраться из Новосибирска в Барнаул.
— В 12:30 в приложении увидел девушку, которая должна была поехать в Барнаул. Я написал ей в приложении, забронировал поездку, но она мне не отвечала, — вспоминает Сергей.
— Я выехал в 12:00 до места встречи. Но опоздал на автобус и прождал 10 минут следующий. Только сел в автобус, как мне позвонила та самая девушка из приложения и спросила, поеду ли я с ней. На что я ей ответил, чтобы она уезжала без меня, что я к указанному времени не успею. И она уехала, — рассказывает мужчина.
Сергей добрался до места встречи и в 12:50 сел ко второму водителю.
— Мы отправились в Барнаул. Около Черепаново мы увидели страшную аварию, я не сразу понял, что это были за автомобили.
Вернувшись домой поздно ночью, Сергей увидел в новостях эту смертельную аварию и обратил внимание, что одна из машин в этом ДТП была Hyundai IX35.
— Сравнил и понял, что это тот самый из приложения и что в нём погибла пассажирка. Шок, конечно, что так сложились обстоятельства, — говорит Сергей.
В пятницу в страшном ДТП под Уфой погибла семья из Новосибирска с двумя маленькими детьми.