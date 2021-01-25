Нечаянное спасение: сибиряк опоздал на поездку с «БлаБлаКаром» — машина попала в смертельное ДТП

Житель Новосибирска Сергей выжил, опоздав на автомобиль Hyundai IX35, который возил пассажиров через сервис «БлаБлаКар».

23 января на Чуйском тракте столкнулись два автомобиля — водитель Hyundai при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии скончалась женщина — водитель Hyundai, а также ее пассажирка и пассажир Toyota.

Вместе с погибшими должен был ехать еще один пассажир — Сергей, который не успел сесть к ним в автомобиль. Он рассказал корреспонденту НГС, что Hyundai был зарегистрирован в сервисе «БлаБлаКар», и он рассчитывал в тот день на этой машине добраться из Новосибирска в Барнаул.