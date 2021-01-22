Семья с двумя маленькими детьми из Новосибирска погибла в страшном ДТП под Уфой

По сообщению ГИБДД Башкирии, семья из Самары. Но последние годы они жили в Новосибирске — глава семьи, Владимир Шаронов, военнослужащий, по распределению служил в нашем городе. Об этом корреспонденту НГС рассказал президент новосибирского отделения мотоклуба «Ночные волки», членом которого являлся Владимир, Вячеслав Сыроквашин:

— Владимир работает и служит в Новосибирске. Сам он и его супруга Анастасия родом из Самары, но постоянное место жительства на данный момент было здесь, наверное, лет около восьми уже. Они были в отпуске, ездили в родной город, сегодня возвращались обратно, с ними были их дети, Милана и Максим. В клубе Владимир состоял около четырех лет, активно участвовал в его жизни, во всех наших мероприятиях, был активным, общительным, отзывчивым. У него было байкерское имя «Капитан». Похоронят их в Самаре. Мы искренне соболезнуем родным Владимира и его семьи.

В ГИБДД Башкирии опубликовали видео с места ДТП под Уфой, где погибла семья. Этот ролик появился в официальных аккаунтах пресс-службы ведомства. На видео водитель грузового автомобиля рассказал о деталях аварии:

