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Семья с двумя маленькими детьми из Новосибирска погибла в страшном ДТП под Уфой

Их легковой автомобиль буквально залетел под фуру

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Автомобиль семьи столкнулся с фурой на трассе

Автомобиль семьи столкнулся с фурой на трассе

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Семья с двумя маленькими детьми из Новосибирска погибла в ДТП под Уфой

В пятницу, 22 января, под Уфой произошло ДТП, в котором погибла семья из Новосибирска — муж, жена и двое детей. Они возвращались из Самары в наш город.

Около 07:35 в Уфимском районе вблизи деревни Шамонино столкнулись Volkswagen Polo, который ехал в сторону Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes. Легковушка буквально залетела под фуру. В аварии погибли водитель и все пассажиры легкового автомобиля — 28-летняя жительница Самары, предположительно находившаяся за рулем, ее 34-летний супруг и двое их детей: 7-летний мальчик и 9-летняя девочка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По сообщению ГИБДД Башкирии, семья из Самары. Но последние годы они жили в Новосибирске — глава семьи, Владимир Шаронов, военнослужащий, по распределению служил в нашем городе. Об этом корреспонденту НГС рассказал президент новосибирского отделения мотоклуба «Ночные волки», членом которого являлся Владимир, Вячеслав Сыроквашин:

— Владимир работает и служит в Новосибирске. Сам он и его супруга Анастасия родом из Самары, но постоянное место жительства на данный момент было здесь, наверное, лет около восьми уже. Они были в отпуске, ездили в родной город, сегодня возвращались обратно, с ними были их дети, Милана и Максим. В клубе Владимир состоял около четырех лет, активно участвовал в его жизни, во всех наших мероприятиях, был активным, общительным, отзывчивым. У него было байкерское имя «Капитан». Похоронят их в Самаре. Мы искренне соболезнуем родным Владимира и его семьи.

В ГИБДД Башкирии опубликовали видео с места ДТП под Уфой, где погибла семья. Этот ролик появился в официальных аккаунтах пресс-службы ведомства. На видео водитель грузового автомобиля рассказал о деталях аварии:

— Я загрузился в Шакше и ехал в сторону Белорецка. Выехал на трассу М-5. Ехал по своей стороне. Две или три машины шли навстречу, и, примерно когда они сравнялись со мной, третья машина сзади выскочила на меня. Я, конечно, тормозил, но бесполезно было. Снег шел, было скользко. Его не несло, он просто выскочил из своего ряда.

Редакция НГС выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня днем на трассе под Новосибирском произошла авария, в которой погиб водитель «Субару» — он пошел на обгон четырех машин и влетел в КАМАЗ.

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