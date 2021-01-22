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«Субару» пошел на обгон трех машин на новосибирской трассе и влетел в КАМАЗ: один человек погиб

Авария случилась на встречной полосе

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Авария произошла в 13 часов дня

Авария произошла в 13 часов дня

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В НСО водитель пошел на обгон трех машин и разбился насмерть

Днем в пятницу, 22 января, в Болотнинском районе Новосибирской области произошла авария, в которой погиб один из водителей.

Подписчики группы новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте» сообщали, что на трассе Новосибирск — Кемерово недалеко от Болотного столкнулись несколько автомобилей, среди которых фура, «Газель» и УАЗ, принадлежащий «Почте России».

— Около 13 часов в Болотнинском районе на 134-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля «Субару-Форестер» 1955 года рождения, следовавший со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, при обгоне трех транспортных средств совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Субару» скончался месте, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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Также известно, что 19-летний водитель КАМАЗа получил травму головы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В ночь на 19 января автомобиль Toyota Celica с 22-летним водителем за рулем на Гусинобродском шоссе, 70 выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом. Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

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ГИБДДаварияБолотнинский район
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