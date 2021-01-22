«Субару» пошел на обгон трех машин на новосибирской трассе и влетел в КАМАЗ: один человек погиб

В НСО водитель пошел на обгон трех машин и разбился насмерть
Днем в пятницу, 22 января, в Болотнинском районе Новосибирской области произошла авария, в которой погиб один из водителей.
Подписчики группы новосибирской службы эвакуации во «ВКонтакте» сообщали, что на трассе Новосибирск — Кемерово недалеко от Болотного столкнулись несколько автомобилей, среди которых фура, «Газель» и УАЗ, принадлежащий «Почте России».
— Около 13 часов в Болотнинском районе на
Также известно, что 19-летний водитель КАМАЗа получил травму головы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
В ночь на 19 января автомобиль Toyota Celica с