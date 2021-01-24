«Было много силовиков в штатском»: участница протестной акции рассказала о жестком задержании людей после шествия

Участница протестной акции в поддержку Алексея Навального рассказала о том, как люди в штатском следили за ними в толпе. Вечером, когда участники акции начали расходиться по домам, полицейские продолжили задержания.

Ситуация произошла после 18:30 в районе улицы Крылова.

— Мы пошли к метро «Красный проспект». Вроде уже поскандировали, решили распрощаться. И перейдя уже в сторону метро, полицейские, которые нас сопровождали, остановились вдоль дороги, начали резко выходить на улицу. Молодые люди тут же начали разбегаться, — рассказала участница акции Татьяна (свою фамилию она попросила не называть в публикации). — Тут меня схватил какой-то молодой человек в штатском, с которым мы шли в одной толпе. Как я понимаю, в нашей цепочке было очень много засланных казачков. Схватил со словами: «Попалась»? Я удивилась — куда попалась? Он: «Всё, бегать не надо, пойдем».