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Тема дняКак ОМОН пытался разбить толпу. Репортаж с улиц

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«Было много силовиков в штатском»: участница протестной акции рассказала о жестком задержании людей после шествия

Полицейские забирали людей, которые начали расходиться по домам

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23 января силовики патрулировали улицы до позднего вечера<br>

23 января силовики патрулировали улицы до позднего вечера

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Участница протестной акции в поддержку Алексея Навального рассказала о том, как люди в штатском следили за ними в толпе. Вечером, когда участники акции начали расходиться по домам, полицейские продолжили задержания.

Ситуация произошла после 18:30 в районе улицы Крылова.

— Мы пошли к метро «Красный проспект». Вроде уже поскандировали, решили распрощаться. И перейдя уже в сторону метро, полицейские, которые нас сопровождали, остановились вдоль дороги, начали резко выходить на улицу. Молодые люди тут же начали разбегаться, — рассказала участница акции Татьяна (свою фамилию она попросила не называть в публикации). — Тут меня схватил какой-то молодой человек в штатском, с которым мы шли в одной толпе. Как я понимаю, в нашей цепочке было очень много засланных казачков. Схватил со словами: «Попалась»? Я удивилась — куда попалась? Он: «Всё, бегать не надо, пойдем».

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По ее словам, «участник» акции повел ее дальше. Через несколько метров, когда к ним подошли люди в шлемах, он толкнул ее в спину.

— Я остановилась, тут люди в шлемах уже набежали, одного молодого человека скрутили прямо лицом в снег. Не знаю, что он такого мог сделать, чтобы так жестко достаточно задерживали. Видимо, нервы уже сдали. Митинг рассосался, разошелся, а тут уже такие самые стойкие оловянные солдатики, которым мороз не страшен. Видимо, это рассердило, потому что было всё жестко, — рассказала участница шествия.

В итоге, когда она стояла рядом с автозаком и уже была готова к задержанию, люди в форме замешкались, ей и еще нескольким задержанным удалось уйти.

— Тут главное — не показывать свою нервозность, не бежать. Иначе будет ответная реакция — за тобой побегут, — объяснила она успех своей попытки не попасть в автозак.

Подробнее о том, как прошла несанкционированная протестная акция в Новосибирске, — читайте в нашем репортаже.

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Алексей Навальныйполицияпротестная акция
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