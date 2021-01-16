В Новосибирске мужчина сделал соседу замечание, а затем проломил ему череп

Жителю Новосибирска сосед проломил череп
В Центральном районе Новосибирска произошла драка между соседями, в результате которой один из мужчин получил серьезную травму головы. Инцидент произошел в пятницу, 15 января.
— Как установили полицейские, между соседями в подъезде произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой подозреваемый нанес удары потерпевшему в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Подозреваемый пояснил оперативникам, что конфликт возник после того, как он сделал замечание своему оппоненту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Подозреваемым оказался ранее не судимый 46-летний новосибирец. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В ночь на 14 января произошла потасовка на Вокзальной магистрали — мужчина напал с ножом на пару, которая вызвала такси.