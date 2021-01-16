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В Новосибирске мужчина сделал соседу замечание, а затем проломил ему череп

Пострадавший находится в больнице

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У пострадавшего&nbsp;диагностировали перелом костей черепа и ушиб головного мозга

У пострадавшего диагностировали перелом костей черепа и ушиб головного мозга

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Жителю Новосибирска сосед проломил череп

В Центральном районе Новосибирска произошла драка между соседями, в результате которой один из мужчин получил серьезную травму головы. Инцидент произошел в пятницу, 15 января.

— Как установили полицейские, между соседями в подъезде произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой подозреваемый нанес удары потерпевшему в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Подозреваемый пояснил оперативникам, что конфликт возник после того, как он сделал замечание своему оппоненту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Подозреваемым оказался ранее не судимый 46-летний новосибирец. Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу № 1. У него диагностировали перелом костей черепа и ушиб головного мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ночь на 14 января произошла потасовка на Вокзальной магистрали — мужчина напал с ножом на пару, которая вызвала такси.

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