В Новосибирске мужчина сделал соседу замечание, а затем проломил ему череп

В Центральном районе Новосибирска произошла драка между соседями, в результате которой один из мужчин получил серьезную травму головы. Инцидент произошел в пятницу, 15 января.

— Как установили полицейские, между соседями в подъезде произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой подозреваемый нанес удары потерпевшему в область головы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Подозреваемый пояснил оперативникам, что конфликт возник после того, как он сделал замечание своему оппоненту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.