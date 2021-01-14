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В Ленинском районе прорвало трубу — водой затопило подъезды и подземную парковку

На место выехала ремонтная бригада

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Вода уже начала застывать

Вода уже начала застывать

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Водой залило подземную парковку и подъезды в Новосибирске

Вечером в четверг, 14 января, в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за чего водой залило целую улицу.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», коммунальная авария случилась между домами Стартовая, 4 и Горский микрорайон, 8а. В результате вода растеклась по двору, затопила подземную парковку и попала в подъезды домов.

Один из местных жителей подтвердил корреспонденту НГС, что улицу действительно очень сильно затопило.

В пресс-службе СГК рассказали, что сообщений о данном инциденте пока не поступало. Но на место выехала ремонтная бригада.

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Обновлено. В пресс-службе СГК прокомментировали ситуацию.

— Наши специалисты съездили на место, это не теплотрасса, к СГК порыв не имеет отношения. Дефект на трубе с холодной водой, сейчас она перекрыта, — рассказали в компании.

В начале года затопило улицу Лазурную — жителям отключили холодную воду, а дорогу перекрыли.

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