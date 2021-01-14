В Ленинском районе прорвало трубу — водой затопило подъезды и подземную парковку

Водой залило подземную парковку и подъезды в Новосибирске
Вечером в четверг, 14 января, в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за чего водой залило целую улицу.
Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», коммунальная авария случилась между домами Стартовая, 4 и Горский микрорайон, 8а. В результате вода растеклась по двору, затопила подземную парковку и попала в подъезды домов.
Один из местных жителей подтвердил корреспонденту НГС, что улицу действительно очень сильно затопило.
В пресс-службе СГК рассказали, что сообщений о данном инциденте пока не поступало. Но на место выехала ремонтная бригада.
Обновлено. В пресс-службе СГК прокомментировали ситуацию.
— Наши специалисты съездили на место, это не теплотрасса, к СГК порыв не имеет отношения. Дефект на трубе с холодной водой, сейчас она перекрыта, — рассказали в компании.
В начале года затопило улицу Лазурную — жителям отключили холодную воду, а дорогу перекрыли.