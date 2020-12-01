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«Крыша уже была сгоревшей, искрились провода»: частный дом вспыхнул в Октябрьском районе

На месте работают пожарные и скорая

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Густой дым от пожара видно издалека&nbsp;

Густой дым от пожара видно издалека 

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В Новосибирске вспыхнул частный дом на Выборной

Днем 1 декабря в частном секторе рядом с Выборной, 99/7 загорелся частный дом.

— Увидели пожар минут 20 назад, стоял столб дыма в небе. Горела крыша, через минут 10 вся крыша уже была сгоревшей, искрились провода, — сообщила жительница Октябрьского района Юлия.

Информация о пожаре поступила и в службу 112 в 15:24. Очевидцы сообщили дежурному службы, что в СНТ «Ветеран-7» на улице Набережная Плющихи горит дом. Задействованы пожарные и скорая помощь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области не было информации о пожаре.

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О пострадавших пока не сообщается&nbsp;

О пострадавших пока не сообщается 

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15 ноября в Новосибирской области произошел крупный пожар, в котором погибли трое взрослых и один ребенок. Позже следователям удалось установить их личности и предварительную причину.

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МЧСпожар
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