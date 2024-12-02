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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 «Люди даже попить не могут»: дома на Индустриальной остались без отопления и холодной воды

«Люди даже попить не могут»: дома на Индустриальной остались без отопления и холодной воды

В одном из зданий кипяток затопил подвал

2 486
60 комментариев

Авария на участке теплотрассы повторилась во второй раз

Источник:

В Дзержинском районе Новосибирска 2 декабря произошло сразу две коммунальных аварии. В результате жители остались без холодной воды и отопления.

Как рассказал редакции НГС старший по дому на улице Индустриальной, 3 Николай Образцов, подвал их дома затопил кипяток. Порыв, по его словам, произошел еще в 09:00 около у дома № 5.

Источник:

— Воду не отключали. Водопровод холодной воды нагрелся из-за порыва теплотрассы. Люди даже попить не могут. Воду не подвозят. Я лично в магазине купил 5 литров, — говорит Николай.

По его словам, похожая ситуация происходила 12 ноября. Тогда подвал дома затопило из-за порыва трубы в теплокамере, что привело еще и к короткому замыканию. Последствий новой аварии опасается и другая жительница дома, пожелавшая остаться анонимной.

— Из подъездов пар идет, сырость, влажность. Из кранов обоих идет кипяток, прикоснуться невозможно. Хорошо, что дома был сын, перекрыл всё, а то сантехника такое может не выдержать, — поделилась читательница НГС.

На место прибыли сотрудники Сибирской генерирующей компании.

По данным карты отключений, теплоснабжения нет с 17:00 в 6 домах, в том числе № 3 и 5 на улице Индустриальной. Вернуть тепло планируется до 23:55 2 декабря.

— Возник дефект на внутриквартальной теплосети, в настоящее время бригада уже ведет работы на месте. Планируется завершить ремонт сегодня до 00:00. В контуре отключения 5 домов, труба 1965 года, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

Холодную воду в Дзержинском районе отключили в 10:00

Источник:

Кроме того, 17 зданий на улицах Индустриальной, Королева, Промышленной и Электрозаводской остались без холодного водоснабжения. Как сообщили редакции НГС в пресс-службе «Горводоканала», причиной отключения стал дефект на водоводе. Устранить проблему планируют до 22:00 2 декабря.

Ранее полсотни зданий остались без тепла на Золотой Ниве.

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Коммунальная авария Теплоснабжение Водоснабжение Новосибирск
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Комментарии
61
Crash
59 минут
Деньги платить должны за такой сервис. Смысл поднимать тариф , если не обслуживать теплотрассы? Вывод : поднимают тариф только для личной выгоды,, верхушки,, СГК.
265889986
55 минут
Водочка же есть путинка и икра путинка ,очень хороший набор для большей веры
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