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Мой дом «Вокруг одни вредители»: новосибирцы обсудили канализационный потоп в Дзержинке — мнения

«Вокруг одни вредители»: новосибирцы обсудили канализационный потоп в Дзержинке — мнения

Большинство сочувствуют жертвам коммунальных аварий, а другие — лишь злорадствуют

2 806
23 комментария

Улицы начало топить на выходных

Читатели НГС обсудили потоп на нескольких улицах в Дзержинском районе Новосибирска, где дома топит канализационными стоками и водой. Мнения комментаторов традиционно разделились. Большинство сочувствуют героям публикации, а другие выступают против частного сектора и злорадствуют над жителями правого берега, которые столкнулись с коммунальными проблемами. Публикуем самые интересные мнения.

Анонимный автор отметил, что в Новосибирске регулярно появляются ямы из-за коммунальных аварий и работ на объектах.

— Весь город перерыли. Все лето ничего не делалось. А как начались холода, смотришь: то тут, то там раскопали, полдороги перекрыли, огородили, и все, на этом работы закончились. Стоит раскопано месяц-полтора, и рабочих не видно. Такое впечатление, что вокруг одни вредители. Раскопали, сделайте быстрее и закопайте. Где ваши работники, где бригады? , — интересуется наш читатель.

Еще один аноним согласен с предыдущим оратором. По его мнению, что бы в городе не делалось, все приводит к разрытиям и ямам.

– В Новосибирске это нормально. Если кладут асфальт, значит скоро копать будут. Но вначале где положили асфальт, то там сами наделали ям, вырезав квадраты через каждые 5 метров. А сейчас копают и оставляют везде ямы, – считает местный житель.

– В воскресенье там шла. У банка плитка вычищена, а до него, конечно, каток, – пишет «NaTaSHka».

Другие сибиряки злорадствуют горю жителей частного сектора и выступают против его существования.

– Опа! Элитный правый берег посетили проблемы!, – радуется чужим проблемам еще один ноунейм.

– Снести весь частный сектор. Развели фавелы, – вторит ему Bream.

Гость же предположил, что подобные ситуации происходят из-за нехватки сотрудников.

– Может быть, работников не хватает или их просто нет?, – задается вопросом читатель.

Ранее НГС писал о том, что дом в Дзержинском районе на улице Индустриальной из-за аварии остался в морозы без света и тепла. Там залило подвал дома.

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Комментарии
23
Татьяна 53
7 часов
Ни разу не злорадствовала жителям, которые столкнулись с коммунальными авариями, независимо от места проживания
Живущий в Сибири
7 часов
На каждой улице переодетые злые старикашки Байдены вредят.
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