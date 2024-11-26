«Вокруг одни вредители»: новосибирцы обсудили канализационный потоп в Дзержинке — мнения

Улицы начало топить на выходных Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Читатели НГС обсудили потоп на нескольких улицах в Дзержинском районе Новосибирска, где дома топит канализационными стоками и водой. Мнения комментаторов традиционно разделились. Большинство сочувствуют героям публикации, а другие выступают против частного сектора и злорадствуют над жителями правого берега, которые столкнулись с коммунальными проблемами. Публикуем самые интересные мнения.

Анонимный автор отметил, что в Новосибирске регулярно появляются ямы из-за коммунальных аварий и работ на объектах.

— Весь город перерыли. Все лето ничего не делалось. А как начались холода, смотришь: то тут, то там раскопали, полдороги перекрыли, огородили, и все, на этом работы закончились. Стоит раскопано месяц-полтора, и рабочих не видно. Такое впечатление, что вокруг одни вредители. Раскопали, сделайте быстрее и закопайте. Где ваши работники, где бригады? , — интересуется наш читатель.

Еще один аноним согласен с предыдущим оратором. По его мнению, что бы в городе не делалось, все приводит к разрытиям и ямам.

– В Новосибирске это нормально. Если кладут асфальт, значит скоро копать будут. Но вначале где положили асфальт, то там сами наделали ям, вырезав квадраты через каждые 5 метров. А сейчас копают и оставляют везде ямы, – считает местный житель.

– В воскресенье там шла. У банка плитка вычищена, а до него, конечно, каток, – пишет «NaTaSHka».

Другие сибиряки злорадствуют горю жителей частного сектора и выступают против его существования.

– Опа! Элитный правый берег посетили проблемы!, – радуется чужим проблемам еще один ноунейм.

– Снести весь частный сектор. Развели фавелы, – вторит ему Bream.

Гость же предположил, что подобные ситуации происходят из-за нехватки сотрудников.

– Может быть, работников не хватает или их просто нет?, – задается вопросом читатель.