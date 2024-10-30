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Две квартиры затопило после аварии

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Мой дом эксклюзив Текло по стенам: две квартиры затопило в Новосибирске после аварии на ТЭЦ-4 — видео с прогнувшимся потолком

Текло по стенам: две квартиры затопило в Новосибирске после аварии на ТЭЦ-4 — видео с прогнувшимся потолком

Пока причины ЧП в квартире не называются

417
1 комментарий

Рано утром сибирячка услышала хлопок, после чего её квартиру затопило

Утром, 30 октября, после аварии на выводе ТЭЦ-4 в Новосибирске затопило две квартиры в двухэтажном доме на улице Кисловодской, 3. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница НГС и жительница одной из квартир Галина. По словам сибирячки, аварии предшествовал сильный хлопок.

— Произошел хлопок в 06:22, в результате чего затопило две квартиры: текло с потолка и по стенам. Хлопок был сильный, произошёл разрыв трубы отопления на чердаке. Дом двухэтажный, поэтому пострадали две квартиры на втором и первом этажах, — уточнила жительница дома.

Вода потекла по стенам и наполнила натяжной потолок

В пресс-службе СГК сообщили, что информация уточняется, на место направят специалиста. В управляющей компании «Октябрьская» сказали, что не знают, связана ли авария в доме на Кисловодской с гидроударом на ТЭЦ-4. В доме перекрыли отопление, подключить планируют не раньше вечера, уточнили в УК.

Сегодня НГС писал, что в результате аварии на ТЭЦ-4 произошло отключение отопления в многоквартирных домах на нескольких улицах Заельцовского и Калининского районов. В СГК уточнили, что в зону отключения попали около десяти домов.

— Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22.30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения, — прокомментировали в СГК.

По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в ближайшие часы составит до +2 градусов тепла.

Подробнее о последствиях снегопада в Новосибирске — в нашей трансляции с улиц.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск СГК Отключение отопления
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
В современных реалиях нужно делать ремонт в стиле Лофт, т.е без натяжных потолков
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