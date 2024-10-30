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Мой дом Отключено 470 домов: в СГК назвали сроки восстановления отопления в Новосибирске

Отключено 470 домов: в СГК назвали сроки восстановления отопления в Новосибирске

Утром в городе произошел гидроудар на выводе ТЭЦ-4

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37 комментариев

Последствия аварии планируют устранить сегодня

В Новосибирске из-за остановки оборудования на перекачивающей насосной станции ограничили подачу тепла в 470 жилых домов. Они находятся в Калининском и Заельцовском районах. Последствия планируют устранить сегодня.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что 30 октября в 06:30 на Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании»:

— На ПНС-5 произошла остановка оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам.

В компании уточнили, что ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22:30 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения.

Также последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 жилых домов. Туда направят тепловую инспекцию и окажут необходимую помощь.

Если ваш дом попал в зону отключения отопления, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Утром в Новосибирске температура воздуха составляет +2 градуса. Начался снегопад. НГС рассказывает о погоде в городе в онлайн-трансляции.

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Отопление СГК Новосибирск Заельцовский район Калининский район
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Комментарии
40
281988947
43 минуты
Уггу..а как-же испытания? мы готовы к зиме и тд..еще даже морозов и снега не было
Светлана В-ва
44 минуты
чувствую недалек тот час когда Новосибирск будет выглядеть как после ядерной зимы.
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