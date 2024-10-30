Отключено 470 домов: в СГК назвали сроки восстановления отопления в Новосибирске

Последствия аварии планируют устранить сегодня Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске из-за остановки оборудования на перекачивающей насосной станции ограничили подачу тепла в 470 жилых домов. Они находятся в Калининском и Заельцовском районах. Последствия планируют устранить сегодня.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что 30 октября в 06:30 на Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании»:

— На ПНС-5 произошла остановка оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам.

В компании уточнили, что ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22:30 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения.

Также последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 жилых домов. Туда направят тепловую инспекцию и окажут необходимую помощь.