Отключено 470 домов: в СГК назвали сроки восстановления отопления в Новосибирске

В Новосибирске из-за остановки оборудования на перекачивающей насосной станции ограничили подачу тепла в 470 жилых домов. Они находятся в Калининском и Заельцовском районах. Последствия планируют устранить сегодня.
Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что 30 октября в 06:30 на Северо-Восточном выводе ТЭЦ-4 произошла остановка насосов, вызвавшая гидроудар. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании»:
— На ПНС-5 произошла остановка оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам.
В компании уточнили, что ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22:30 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения.
Также последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 жилых домов. Туда направят тепловую инспекцию и окажут необходимую помощь.
Утром в Новосибирске температура воздуха составляет +2 градуса. Начался снегопад. НГС рассказывает о погоде в городе в онлайн-трансляции.