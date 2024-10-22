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Мой дом «То муж жену лупит, то собака воет»: новосибирцы обсудили вред и пользу домовых чатов — мнения

«То муж жену лупит, то собака воет»: новосибирцы обсудили вред и пользу домовых чатов — мнения

Читатели НГС оставили больше 50 комментариев под публикацией о смешных историях, связанных с такими группами в мессенджерах

1 786
11 комментариев

Многие уверены, что в этих чатах обсуждают бред

Читатели НГС обсудили, нужны ли домовые чаты жителям многоквартирных домов. Под статьей о смешных моментах в чатах читатели НГС оставили больше 50 комментариев. Публикуем самые интересные из них.

Судя по всему, большинство новосибирцев резко негативно относятся к подобным чатам либо имеют какие-либо претензии к их устройству. Так, комментатора с ником «ex_Tommy58» раздражают слишком активные участники домового чата, которые постоянно хотят что-то делать и менять.

— У нас есть несколько крайне активных, которым нужны камеры в каждом лифте и на каждом этаже, установка новых современных шлагбаумов, благоустройство детской мини-площадки и непременное обнесение забором нашего отнюдь не большого двора. А кому не нравится, пусть «съезжает в хрущ на окраине, нечего нищебродам жить на „Ладе“ (ага, элитное жилье). И обида в ответ на предложение съезжать в коттеджный поселок и не требовать с меня денег на их хотелки. Ничего не имею против благоустройства детской площадки. Даже шлагбаумы пусть обновляют. Но за забор платить не хочу категорически, потому что не нужен, у нас тихо, тупиковый двор, — сокрушается читатель.

Сибиряк, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в его домашнем чате очень много лишней информации.

— 5 лет назад купил квартиру, вошёл в чат дома… Какую только ересь не пишут — в такой квартире порются, в другой муж жену лупит, тут пахнет горелым, там воет собака… Устал, вышел. Теперь не знаю, где порются, — пишет автор.

Другой аноним отметил, что в чатах, переписки которых заскринили и опубликовали в статье, люди пишут хотя бы грамотно, а в его чате — одни ошибки.

– Смотрю на скрины и завидую, что у вас хотя бы грамотно пишут! У нас большинство пишет, как в первом классе. Еще умничают и жить учат, – уверен читатель.

Еще один комментатор вспомнил, что сначала их чат был нормальный, а затем ситуация ухудшилась.

— Когда заселились в новый дом, чат был огонь. Друг другу помогали, на шашлыки собирались, какие-то вопросы решали. Потом все скатилось в перебранки, появились кучки недовольных. Какое-то время наблюдал, было интересно оттачивать манипуляции, меняя векторы споров, но и это наскучило, вышел, — поделился историей новосибирец.

Кто-то из новосибирцев признает, что хуже домовых только чаты дачные.

– Хуже чаты только в садовых обществах, вот где жесть! Пенсионерки писать не хотят, шлют голосовые. Кто среднего возраста, пишут так, что невозможно понять, ибо не умеют излагать мысли, да еще и куча ошибок. Ну и поддатых мужиков хватает, которые много пишут и говорят, да еще и друг с другом отношения выясняют, – поделился мнением еще один комментатор.

Еще один комментатор уверен, что проблемы в чатах происходят из-за бескультурья.

– Никаких чатов быть не должно в России. Менталитет такой. Чаты – это сообщества людей не по ценностям или интересам, а по признаку. Признак – жильцы одного дома, одного класса. А учитывая невысокий уровень воспитанности и коммуникации в российском обществе чаты превращаются в рассадник сплетен, зависти, агрессии и злости, – уверен комментатор.

— Недавно подписалась на чат дома и уже не рада. Один написал какую-нибудь глупость, и всё, началось: каждый считает нужным прокомментировать эту глупость. Полезна информация есть, но она теряется на фоне этого бреда, — уверен еще один читатель.

Единицы в комментариях высказались о том, что грустят без домовых чатов.

– Можно же просто уведомления отключить. У нас вот нет домового чата. А я сейчас в статейке прочитал, что люди пишут. Это же кладезь для мемов, – уверен позитивный пользователь с ником lion2004.

Ранее НГС писал о том, как новосибирские мамы и папы относятся к родительским чатам. Мнения горожан разделились.

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Комментарии
11
Yumare
55 минут
Чем меньше у тебя чатов, тем спокойнее жизнь.
fin
40 минут
Чаты, мемы, кто все эти люди?
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