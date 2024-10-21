«Скиньтесь на похороны православной синички»: новосибирцы поделились наболевшим из домовых чатов — публикуем самое интересное

Не всегда соседи дружны между собой Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Наверное, в Новосибирске осталось мало домов и ЖК, которые еще не обзавелись собственными чатами и группами в социальных сетях. А где-то, помимо чатов дома и ЖК, есть еще и «подъездные чаты». Во всех этих группах жильцы обычно обсуждают насущные вопросы, назревшие проблемы и текущие планы. Но это лишь одна сторона медали. Журналист НГС Настасья Медведева поделилась личным опытом участия в подобных переписках, а также собрала истории наших читателей. Подробности — в этом материале.

«Оставьте в покое траву»

В нашем доме на улице Сибиряков-Гвардейцев домашний чат появился относительно недавно — прошлой зимой. Этому поспособствовал неприятный инцидент, связанный с управляющей компанией. Когда чат создали, я была искренне рада, ведь так гораздо проще решить наболевшие и внезапные проблемы, думала я. Меня волновали ночные дебоширы, которые зимой вырывают подъездные двери и тусуются между первым и вторым этажами, мешая спать всем, вопросы ЖКХ и состояния дома. И все эти моменты действительно стало проще прояснять с помощью общей группы. Но я не думала, что придется столкнуться с другими проблемами.

Регулярно жители одной квартиры в нашем доме ругаются с соседями из-за шума от телевизора по ночам. При этом любителей смотреть в ночное время программы нет в чате, и время от времени недовольные спускаются на первый этаж и начинают стучать железной обувной ложкой по подоконнику. Эти действия будят буквально всех жильцов, кроме тех, для кого этот стук предназначен. В итоге соседи ссорятся, а затем происходит настоящее побоище во дворе, перетекающее в очередной скандал в общем чате. Спойлер: виновница скандалов никогда не выходит к обвинителям, продолжает спокойно смотреть свой телевизор по ночам и выгуливать собак в перерывах между просмотрами передач.

Дебаты в чате порой длятся несколько дней — те жильцы, что орудуют обувной ложкой, начинают обвинять соседей, которые просыпаются от их стука в том, что те покрывают любительницу ночных кино и что они, якобы, как-то должны на нее повлиять. Порой без вмешательства третьих лиц унять спорщиков невозможно.

Также в нашем домовом чате любят обсуждать мертвых и живых голубей, еду для них, которую кто-то выбрасывает прямо из окон, и траву — части жителей нравится, что ее летом регулярно косят, а других это раздражает.

Некоторые жильцы дома любят кормить голубей, а другие винят их за это Источник: скриншот WhatsApp











— Оставьте в покое траву! Вы что, хотите, чтобы у нас двор превратился в Гоби? — возмущалась активная жительница дома в нашем чате все лето, как только работники ЖЭУ начинали косить газоны. — Вы нарушаете естественный баланс природы, вы нарушаете миропорядок.

А еще в нашем домовом чате есть женщины, которые отправляют голосовые сообщения, а потом их зачем-то удаляют. Прибавьте к этому регулярные разговоры, что после прививок от ковида мы все зомбированы, у каждого дерева своя энергетика, и о том, что мы все грешим из-за того, что едим мясо и рыбу.

Обсуждение энергетики деревьев — важная тема в чате Источник: скриншот WhatsApp











Порой кажется, что любая тема, которую только можно представить и поднять в чате, вызывает триггер у части наших жильцов. Как-то в шутку с соседкой мы подняли тему о том, что нужно скинуться на похороны синицы, которая висела на дереве с зимы. Часть соседей проигнорировала этот вброс, поняв, что мы шутим, часть — всерьез спорила с нами несколько часов, и лишь один мудрый мужчина в шутку попросил порекомендовать ему вещество, которое мы, по его мнению, принимаем.

Черный юмор в чате поняли не все Источник: скриншот WhatsApp











Кроме того, в нашем доме уже год не могут выбрать старшего. Человек, который согласился на это, ничего не делает, чтобы вступить в должность официально, а остальные жители только жалуются, что жить без старшего по дому негоже, но ответственность на себя брать не хотят и обвиняют в этом друг друга. Время от времени все спорят на эту тему.

Две пожилые соседки регулярно ругаются в чате из-за того, что одна скидывает туда объявления о предстоящих мероприятиях, которые запланированы в микрорайоне, а другая обвиняет ее в повышенной активности и советует заняться более важными вопросами. Например, темой расселения нашей «хрущевки» 1963 года постройки. Соседка искренне верит в эту идею на основании того, что «Сибиряков-Гвардейцев — главная магистраль левого берега».

В чате одна соседка регулярно поднимает тему о расселении дома Источник: скриншот WhatsApp











Я тоже не святая и ругаюсь иногда с жильцами. С одной соседкой веду споры из-за того, что той не нравится, когда я слушаю музыку днем. В другой раз выслушала претензии из-за того, что с подругой громко смеялась на придомовой лавочке поздним вечером. Жить вообще без конфликтов невозможно.

Наши дорогие соседи регулярно просвещают нас на тему коронавируса и его влияния на организм Источник: скриншот WhatsApp











Как оказалось, наш чат не исключение в плане треша и скандалов. Мои коллеги и читатели НГС рассказали самые смешные случаи, которые связаны с домашними чатами, а также высказали свое мнение об этой форме коммуникации с соседями. Публикуем часть из них.

«НГС же любят такую фигню»

Журналистка Анна Скок живет в центре Новосибирска. В ее домовом чате жильцы несколько раз предлагали заказать и оплатить статью на НГС, где планировали раскрыть все тайный и проблемы дома. При этом никто из соседей на догадывался, что корреспондент НГС живет буквально под боком.

— Ну можно на НГС позвонить — пусть снимут репортаж. Они ж любят такую фигню. Про крыс уже было, теперь в целом. Главное расписать, что сантехник в вечном запое, инженер — на запрещенных препаратах, а уборщица — проститутка, — указано в сообщении одной из участниц чата. Скриншотом переписки подлилась со мной коллега.

Анна Скок теперь знает, что НГС любит писать «такую фигню» Источник: скриншот WhatsApp











Анна объяснила, что крыс в ее домовом чате припомнили не случайно. Она писала статью о своем же многоквартирнике и об умных грызунах, атакующих двор вокруг него. Соседи журналистки долго обсуждали в чате публикацию, а автора назвали слабачкой, которая проиграла бой в борьбе с грызунами, не поняв, что статья была больше ироничной, чем серьезной.

А как-то в домовом чате соседи весь вечер обсуждали срезанные с клумбы розы. При поиске виновного две активные дамы вступили в долгий спор о том, кто из них купил больше роз для цветника и кто лучше и больше ухаживает за ними. Поединок завершился без победителей — кто оказался лучшим садоводом дома, так и не удалось выяснить.

«Нормальным людям там делать нечего»

Новосибирец Дмитрий живет в «сталинке» около площади Маркса. Мужчина рассказал: на площадке всегда было достаточно свободных парковочных мест, и некоторые автомобилисты, приезжающие в соседние здания, взяли привычку парковаться во дворе их дома.

— Мне на это плевать: у меня машины нет. Соседи устроили бучу, мол, давайте срочно ставить забор, ворота, калитку. Типа, это наша безопасность, и всё такое. Я был против, но ограждения поставили. Теперь за эту всю красоту платим. Калитка стоит открытая почти год, и никто ее не собирается активировать. Я в чате как-то ругался: сказал всё, что думаю — что забор поставили в интересах владельцев машин ради сохранения парковочных мест, на безопасность людей им плевать, а платить должны все. Теперь бунтуют мамы: камеры им надо во дворе, за детей переживают. Ваши дети — вы и ставьте, — раздражается сибиряк.

Порой жильцам нелегко ужиться на одной территории Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Мужчина добавил, что в последнее время старается не читать сообщения в чате, чтобы не нервничать лишний раз и не поругаться с кем-нибудь. При этом, вспомнил он, иногда его соседи ссорятся из-за разных мелочей. К примеру, обсуждая проблемы с интернетом или электричеством.

— Например, соседка пишет, что у нас датчик световой. Сосед отвечает, что каждое утро свет выключает в подъезде. После этого начинается конфликт на тему того, нужно или нет свет выключать. Чаты эти востребованы, чтобы одиноким было, куда выплеснуть свою энергию и сокращать дефицит общения. Нормальным людям в них делать нечего, — уверен собеседник.

«Захожу чисто поугарать»

Что еще новосибирцы говорят о своих домовых чатах, мы собрали в небольшую подборку. Читательница с ником «LiliyaZ -8526» пишет, что у них несколько таких.

— У нас два домовых чата: один для рекламы, поздравлялок и т. п., второй — только по делу. Еще, как и везде, наверно, чат с учителем, чат без учителя, чат с начальником, чат без начальника, — смеется читательница.

Надежде Сафроновой из Новосибирска повезло: в их домовом чате тишина и спокойствие.

— У нас домовой чат отличный, всё по делу и вообще у нас соседи замечательные. Живем дружно. С дачным чатом осложнение — там вечный трэш. Школьный чат лидирует — страшно открывать иной раз, — признается сибирячка.

Пользователь Dmitry отметил, что заходит в чат, чтобы посмеяться.

— Захожу чисто поугарать над бабками, — пишет читатель.

Lora Lu уверена, что в их домовом чате слишком много неадекватных людей.

— Меньше знаешь –– крепче спишь. У нас в чате одни неадекваты, еще и ругаются из-за всякой фигни, а председатель ничего не делала, только зарплату получала. Всё равно все проблемы решаем сами, без всяких чатов. Считаю, он не нужен, — уверена местная жительница.

Маргарита Какаулина отметила, что в чате не состоит, и счастлива по этому поводу.

— Не состою в домовом чате, никаких нервов не хватит на это общение. По существу там ничего не решается, а вся нужная информация вывешивается на доске объявлений, — считает она.

Еще один читатель жалуется, что в их доме слишком много чатов.

— Чат ни о чём, и кому нечем заняться. Создали, блин, домовой, ладно бы. Но нет, им мало. Создали группы каждого подъезда (а их у нас, если не ошибаюсь, 12), и собрали всё это в одно сообщество. И нафига оно мне всё в телефоне? — недоумевает наш читатель.

Ранее НГС писал о том, как жители Новосибирска относятся к родительским чатам в школах и детсадах. Большинство считают, что там много лишней информации.