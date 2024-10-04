«Просто удаляюсь из группы»: новосибирцы высказались, что их бесит в родительских чатах и как они с этим живут

Новосибирцы по-разному относятся к чатам Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Школа — волнительный и одновременно сложный период как для детей, так и для их родителей. Как правило, современные папы и мамы обсуждают проблемы своих чад в родительских чатах. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска и спросили у родителей — что для них эти чаты? Источник решения проблем или дополнительная головная боль? Подробности — в нашем видеоопросе.

Горожане поделились наболевшим с НГС Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Мамы смирились?

Большинство опрошенных нами мам поддерживают идею создания родительских чатов. По их мнению, там можно решить множество вопросов и проблем.

Мамы учеников школ № 202 и №200:

Сибирячки уверены, что родительские чаты несут больше пользы, чем вреда Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Конечно, у нас есть такие чаты. И они — скорее благо, наверное. Можно же не заходить туда постоянно, ничего там не писать, просто читать периодически, — ответила на вопрос мама школьника из Новосибирска.

Ее подруга при этом добавила, что в таких чатах много спама и лишней информации.

— Там мусора, конечно, много, но все равно информацию можно черпать. Помощь есть в этих чатах, — отметила сибирячка.

Больше всего женщин бесят в группах вопросы от родителей по поводу домашнего задания. Сибирячки уверены: это лишает детей самостоятельности. Кроме того, их злят виртуальные активисты, которые регулярно поднимают какие-то темы в чатах, возмущаются, но в школе не появляются.

Педагог-воспитатель детского сада №89 Юлия:

О важности чатов рассуждает и педагог-воспитатель Юлия Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Мы встретили человека, который находится с другой стороны баррикады — педагог-воспитатель детского сада Юлия поделилась своим мнением о чатах для взаимодействия родителей и учителей.

— Я педагог- воспитатель. В чатах по-разному бывает, в зависимости от участников процесса. Мне легко решать какие-то моменты в них, потому что я с другой стороны, не со стороны родителей. В целом, отсеивая информацию, которая не важна, всегда можно найти важное. Раздражения чаты у меня не вызывают — когда их создают, участники процесса выстраивают временные рамки, обсуждают моменты. Все люди взрослые, поэтому стараемся не напрягать ни себя, ни других, — отметила педагог.

Мама школьника и дошкольника Вероника:

Веронике повезло с родителями в чатах Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Старший сын Вероники ходит в школу, младший ребенок – в детский сад. Женщина отметила, что с родительскими чатами ей повезло – там адекватные люди, которые не мучают лишними вопросами и спамом. Но было время, когда такие группы сибирячку раздражали.

— В садике старшего ребёнка меня раздражало, что некоторые родители писали в общий чат о том, что их дети заболели. Я не понимала, почему нельзя этого сделать в личном сообщении. Позже выяснилось, что личку не всегда читала воспитатель, а информацию из чата просматривала регулярно. Но меня это не особо раздражало. Я адекватно к этому отношусь, — отметила Вероника.

Мать троих детей Юлия:

Юлия призналась, что с трудом справляется с чатами Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Мать троих детей, один из которых учится в колледже, а двое — в лицее, отметила: в родительских чатах больше полезной информации, чем глупостей. На вопрос, как многодетная мать справляется с тремя чатами, женщина призналась, что дается ей это с трудом. При этом чат родителей учащихся колледжа у Юлии самый любимый — там почти не бывает сообщений.

– В чатах очень много спама. Раздражает, когда какую-то информацию, которую можно обсудить лично, выносят на всеобщее обозрение, – улыбается женщина.

Мама ученика из школы №29 Анжелика:

Анжелика (слева) считает чаты современным способом коммуникации Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Жизнь Анжелики тоже тесно связана с родительским чатом. По словам сибирячки, это адекватное современное решение в условиях нынешних технологий. При этом мама школьника старается не слушать в таких группах длинные голосовые сообщения и не любит конфликты.

– Чаты – это полезно. Родители общаются между собой и с учителями. Сейчас не все могут позволить себе прийти лишний раз в школу. Все заняты, поэтому это нормально. Правда, раздражает, когда кто-то конфликтные вопросы присылает, и начинают люди ругаться. Чаще это в детском саду было. В школе у нас все хорошо – родительский комитет, все родители дружат, дети тоже, – рассуждает женщина.

Находчивые папы

А вот новосибирские папы чаще идут против системы и борются с родительскими чатами. Методы для этого они используют самые разнообразные — от полного игнора сообщений и удаления из групп до перекладывания задач на своих жен.

Папа дошкольника Андрей:

Андрей выключил звуковые уведомления во всех чатах Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Мы с женой состоим в чате детского сада нашего ребенка. Но я там выключил звук и просматриваю информацию только в свободное время. Поэтому меня там ничего не бесит. А раньше, конечно, бесило. В домовом чате постоянно что-то обсуждали, и я выключил звук. С родительским чатом поступил аналогично, звуковые везде отключил и все, — улыбается папа дошкольника Андрей.

Папа школьника Артем:

Всеми вопросами в чатах занимается супруга Артема Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Папа школьника Артем пошел в новаторстве дальше – он просто переложил все обязанности по общению в родительских чатах на супругу.

— Мы так разграничились изначально с садика, в школе продолжилось. Поэтому меня в родительских чатах ничего не бесит. У меня другие есть интересные вещи, которыми я занимаюсь. Так что, пожалуйста, пусть она этим занимается, а я буду другими вещами заниматься. Но у меня есть чаты дома и ЖК. Там люди ругаются постоянно, и это нормальная социальная вещь, которая встречается в любом коллективе, — улыбается мужчина.

Анонимный папа школьника:

Папа школьника удаляется из родительских чатов Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Еще один новосибирец, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в родительских чатах можно найти только спам.

— В этих чатах только глупости родительские, которые не дают детям спокойно жить, Вот и всё, — улыбнулся сибиряк, и поспешил вместе с сыном ретироваться. — Я с этим борюсь легко: просто удаляюсь из группы, — заключил мужчина.

Мама ученицы школы № 158 Юлия:

Юлия солидарна с мужчинами в вопросах общения в родительских чатах Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











С мужчинами согласна и сибирячка Юлия. По мнению женщины, в таких чатах нет никакой пользы – один сплошной вред.

— Мне кажется, что мамочки, которые пишут там, им просто заняться нечем. Вот честное слово. Там вообще никакой пользы нет абсолютно. Я считаю: кому нечего делать, открывают эти чаты и перечитывают. Не читаю их, честное слово. Просто конкретную тезисную информацию выбираю, сколько кому нужно сдать, и все. Разговор короткий. Больше информации там какой-то полезной нет просто, она отсутствует, — уверена мама школьницы.

А вы состоите в родительских чатиках? Да, но там у нас тихо Да, раздражают спамом Нет, узнаю все вопросы лично у классного руководителя Удалился из них, жена состоит Оставлю мнение в комментариях

Больше всего сибирячку раздражает, когда в группах обсуждают качества и поступки детей. Она считает, что проблемы нужно лично обсуждать с детьми, а не выносить на всеобщее обозрение.

Как показал уличный опрос, большинство новосибирцев, с которыми мы успели поговорить, либо уже вырастили своих детей, либо еще не успели обзавестись потомством. Но все-таки из бесед с нашими горожанами мы выяснили, что самые счастливые — те, кто не состоит в родительских чатах. Поэтому хочется пожелать уважаемым родителям, которые состоят в подобных чатах, оставаться там добрыми, позитивными и вежливыми.