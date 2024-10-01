Сидим без тепла: что делать, если дома нет отопления — показываем в одной карточке

От холода многие новосибирцы спасаются с помощью обогревателей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в начале отопительного сезона сотни домов остаются без отопления. По информации муниципального портала, на утро 1 октября таких зданий в городе 255, из них только в трех тепла нет из-за аварийного отключения. В других работы проводят планово.

Ранее в «Сибирской генерирующей компании» говорили о том, что все дома собираются подключить к теплу до 30 сентября. Показываем в одной карточке, куда обращаться, если в вашем доме до сих пор холодно.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Если дома отключили отопление или не подали его вовремя, то нужно обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру 051 или в свою управляющую компанию, чтобы узнать сроки и причины отключения. Если ответ получить не удалось, то можно обратиться в колл-центр «Новосибирской теплосетевой компании» по номеру 8-383-289-01-45.

В ситуации, когда собственники считают, что управляющая или ресурсоснабжающая компания с нарушениями подает горячую воду или отопление в их дом, они могут сообщать об этом в прокуратуру. По вопросам качества работы управляющей компании можно обращаться в «Государственную жилищную инспекцию».