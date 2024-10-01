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Тысячи новосибирцев сидят без отопления — карта

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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Сидим без тепла: что делать, если дома нет отопления — показываем в одной карточке

Сидим без тепла: что делать, если дома нет отопления — показываем в одной карточке

Жители сотен домов ждут, когда прогреются их квартиры

763
8 комментариев

От холода многие новосибирцы спасаются с помощью обогревателей

В Новосибирске в начале отопительного сезона сотни домов остаются без отопления. По информации муниципального портала, на утро 1 октября таких зданий в городе 255, из них только в трех тепла нет из-за аварийного отключения. В других работы проводят планово.

Ранее в «Сибирской генерирующей компании» говорили о том, что все дома собираются подключить к теплу до 30 сентября. Показываем в одной карточке, куда обращаться, если в вашем доме до сих пор холодно.

Если дома отключили отопление или не подали его вовремя, то нужно обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру 051 или в свою управляющую компанию, чтобы узнать сроки и причины отключения. Если ответ получить не удалось, то можно обратиться в колл-центр «Новосибирской теплосетевой компании» по номеру 8-383-289-01-45.

В ситуации, когда собственники считают, что управляющая или ресурсоснабжающая компания с нарушениями подает горячую воду или отопление в их дом, они могут сообщать об этом в прокуратуру. По вопросам качества работы управляющей компании можно обращаться в «Государственную жилищную инспекцию».

В начале отопительного сезона НГС опубликовал более подробную инструкцию о том, что делать при отключениях воды и тепла.

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Комментарии
8
265889986
31 минута
Должна греть мысль что запад тоже скоро з.....ет
279442850
15 минут
Виноваты в основном старшие по дому. Чаще всего они получают зарплату от жильцов. Но вступают в сговор с УК ради получения дополнительных доходов.
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