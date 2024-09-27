«Контейнер почти всегда переполнен»: в центре Новосибирска не вывозят мусор — ответ мэрии

В мэрии заявили, что отходы с этого адреса вывозят двумя спецмашинами Источник: читатель НГС











Вывозу мусора с контейнерной площадки у дома на Красном проспекте, 69 мешает проходящий ремонт на теплосети. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— По указанному в запросе адресу проводятся работы по ремонту теплотрассы, в связи с чем возможность беспрепятственного проезда мусоровозов для вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов отсутствует, — пояснили в мэрии.

Недавно местная жительница сообщила, что крупногабаритный мусор не вывозят в полном объеме больше недели. Также она уточнила, что на площадке есть всего один контейнер, в который не влезает весь мусор, поэтому люди складывают отходы рядом с ним.

— Когда трубы раскопали в начале сентября, единственный контейнер почти всегда переполнен, видно, что из него мусор вывозят, но всё равно кто-то выбрасывает мимо, и эти отходы редко убирают, — объяснила женщина.

Кучи мусора Источник: читатель НГС











Сибирячка прислала в редакцию НГС свежие фото заваленной мусором площадки. В мэрии заявили, что отходы с этого адреса вывозят двумя спецмашинами. Сначала заезжает мусоровоз, в который загружают мусор из контейнера. Потом подъезжает малогабаритная техника и специалист вручную собирает остальные отходы, которые разбросаны рядом, и крупногабаритный мусор.

Как отметили в мэрии, после завершения ремонта на теплосетях график вывоза мусора будет восстановлен.